Танцовщица Илона Гвоздева на отдыхе в Турции с детьми застала землетрясение и рассказала о пережитом

Известная украинская танцовщица Илона Гвоздева отправилась с детьми на отдых в турецкий Кемер. В городе, когда знаменитость прибыла туда с дочкой Валерией и сыном Домиником, случилось землетрясение.

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По словам хореографа, она очень испугалась, ведь планировала провести время с детьми в безопасности, подальше от российских ракет, но все равно столкнулась с рисками. Подробностями Гвоздева поделилась в своих InstaStories.

"Уехать от войны в Турцию и застать землетрясение. Чувства ужасные, с трех часов ночи не сплю", – рассказала танцовщица.

Впрочем, позже звезда успокоилась и успокоила поклонников, которые за нее переживали. Поговорив с местными жителями, Гвоздева узнала, что землетрясения магнитудой меньше четырех – нормальное явление для горных регионов Турции.

"Я искренне благодарна каждому, кто волновался за нашу семью. Потому что недавно я написала, что в Турции произошло небольшое землетрясение. Пообщавшись с местными жителями, я уже поняла, что для них это, как на нас летят ракеты, так для них до них 4 балла – это нормальная сейсмическая активность. Город среди гор, поэтому это нормально, если немного потрясет, люстры походят. Мы живы, с нами все хорошо", – поделилась танцовщица.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что Гвоздева не выдержала давление хейта и ответила украинцам, которые травят ее за публикации танцев во время войны и разлуку с сыном. Артистка послала всех, кто недоволен ее поведением, вслед за русским кораблем.

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