'Кобзон перед смертью заговорил по-украински'. Жена киевского товарища 'героя ДНР' раскрыла неожиданные подробности о его жизни

Легендарный украинский композитор Игорь Поклад более пятидесяти лет дружил с российским исполнителем Иосифом Кобзоном, который родился и вырос в Украине, но яростно поддерживал агрессивную кремлевскую политику. Однако в предсмертном бреду "герой ДНР" вдруг начал общаться с родными на украинском.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала Светлана Поклад – жена Игоря Поклада. По ее словам, сам украинский композитор прекратил всяческое общение с товарищем, когда тот начал публично выступать против Украины.

"Мой муж дружил с Кобзоном больше пятидесяти лет, – говорит Светлана. – И когда у того такое случилось с головой, прервал общение. Иосиф же сошел с ума – это стопроцентно. Журналист Дмитрий Гордон нам рассказывал, как когда-то он полтора часа пытался вложить ему в голову, что на самом деле происходит в Украине. И говорит: "Он выслушал, ни разу не перебил. А потом, когда закончил, выдал: "Ничего себе, Дима, как тебе мозги промыли".

"То есть понимаете, там уже не с кем было разговаривать, кому-то что-то рассказывать, – продолжает Светлана. – Кстати, его родные признались, что когда он умирал, бредил на украинском. И с ними разговаривал по-украински, уже находясь без сознания. Это мы тоже знаем от Гордона. Игорь Дмитриевич последние годы с Иосифом не общался. Когда узнал о его позиции – все. А раньше Кобзон у нас и дома бывал, когда в Киев приезжал. И в ресторане встречались, общались. Было такое… Ну что ж, это жизнь. Совместные фото с ним я не выбрасываю – я против уничтожения памяти".

Исполнитель Иосиф Кобзон родом из городка Часов Яр Донецкой области, расположенного недалеко от Бахмута. В советское время сделал стремительную карьеру эстрадного певца. Народный артист СССР. После распада Союза несколько раз избирался депутатом Государственной Думы России от провластной партии "Единая Россия". Имел звание народного артиста Украины (присвоил Леонид Кравчук). Кроме того, был почетным жителем нескольких украинских городов – Днепра, Полтавы и Донецка, где ему был установлен памятник.

С самого начала Евромайдана Кобзон выступал против протестов украинцев: "То, что произошло в Украине, сложно понять. Почему долгое время, когда началось на Майдане строительство этих палаточных городков и брожения умов, не прекратили?". Впоследствии публично поддержал аннексию Крыма. С начала военных действий на Донбассе неоднократно выступал в т.н. ДНР и ЛНР, а в 2015 году Александр Захарченко присвоил ему звание "героя ДНР". Позже певец получил "звание" "народного артиста", "почетного гражданина ДНР" и "народного артиста ЛНР". Поэтому получил от Украины запрет на въезд в страну. Кроме того, Кобзон был лишен всех званий почетного гражданина, а также государственных наград, включая звание народного артиста Украины.

Полное интервью со Светланой Поклад читайте на OBOZ.UA завтра, 21 февраля.

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