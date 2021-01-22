Бузова объявила о расставании с Давой

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова объявила о расставании с блогером и рэпером Давидом Манукяном (более известный как Дава).

Об этом знаменитость сообщила на личной странице в Instagram. По словам Бузовой, она все еще любит мужчину, но не может быть с ним. Телеведущая отметила, что Давид творит страшные и непонятные для нее вещи.

"Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и не понятные для меня вещи... Я благодарна ему за мгновенья счастья. Я любила и люблю. Но это "но" я не могу сказать из уважения к своей любви", – написала Ольга.

Бузова также обратилась к поклонникам с мольбой не задавать вопросов о блогере, с которым все это время встречалась.

"Я умоляю, не задавать больше никаких вопросов. Помогите сейчас мне выжить. Сестра с инсультом, мама с бабушкой в Литве, которая борется с раком. И это не все, что я переживаю сейчас", – подытожила она.

Напомним, что Ольга Бузова и Давид Манукян начали встречаться в 2019 году. По данным СМИ, в начале 2020 года блогер сделал телеведущей предложение руки и сердца на отдыхе в Таиланде. А в январе 2021 года пара якобы поженилась на Мальдивах.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ольга Бузова согласилась записать совместный трек с украинской группой MOZGI.