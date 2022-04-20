'Будет стриптизер и портрет Бандеры': украинская пиарщица потроллила директора Дайнеко

Украинская пиарщица Анна Салата потролила концертного директора российской певицы Виктории Дайнеко. Она предложила путинистке "выступить на девичнике", где якобы патриотически настроенные гости из Украины могут размахивать сине-желтыми флагами и портретами идеолога украинского национализма Степана Бандеры.

Интересно, что директор исполнительницы не отказался от предложения, а пообещал обсудить это с ней. Скриншоты с перепиской появились в Telegram-канале пиарщицы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Анна Салата представилась помощницей директора Волгоградского литейно-механического завода, дочь которого якобы побывала на концерте "Za Россию", где выступала Дайнеко. По легенде, молодая невеста планирует выйти замуж за украинца, поэтому на выступлении будет много его подруг-соотечественниц.

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Мероприятие, согласно плану, будет проводиться в Тбилиси, чтобы у приглашенных не возникло проблем с перелетом.

Пиарщица предупредила концертного директора, что патриотически настроенные гости на девичнике могут размахивать двухколорами, портретами Степана Бандеры, а гостем праздника станет стриптизер.

На вопрос, не будет ли певица возражать против этого, собеседник ответил, что посоветуется с ней, ведь "скандалы им не интересны".

Несмотря на то, что команда якобы уважает мнение и позицию своих заказчиков, он посоветовал "невесте" не превращать мероприятие в политическую акцию.

Следует добавить, что пиарщица Анна Салата уже не впервые разыгрывает российских артистов, поддерживающих захватническую политику РФ в Украине. С ее лучшими шутками можно ознакомиться в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, одной из "жертв" украинки стала пропагандистка Ольга Скабеева. Она обратилась к путинистке с предложением спеть на украинском канале "паляниця й полуниця, колядниця й зализниця".