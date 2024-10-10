'Будет хитом': KOLA выпустила песню 'Титаник' о настоящей любви и станцевала на крыше яхты в атмосферном клипе

Популярная украинская певица Анастасия Прудиус, более известная под сценическим псевдонимом KOLA, выпустила чувствительную песню о настоящей любви – "Титаник". В атмосферном клипе к треку артистка исполнила простой, но зажигательный танец на крыше яхты.

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Новую музыкальную работу заменимость опубликовала на своей странице в YouTube. Украинцам понравилась романтическая композиция, а в комментариях уверены, что она точно станет хитом.

"Я всегда стараюсь экспериментировать со звучанием и текстами, искать новые подходы, чтобы передать свои эмоции. Но мне кажется, что после всех этих поисков слушатели, как и я, соскучились по настоящей любовной лирике. Поэтому я искренне надеюсь, что песня "Титаник" станет столь же близкой и важной для них, как и для меня", – поделилась KOLA.

В новой песне исполнительница отразила настоящую любовь, которая помогает людям переживать самые сложные моменты. Слова из трека: "Ты без меня – Титаник, и точно не вырулишь на поворотах" – не просто метафора, это история о любви, которая побеждает все жизненные невзгоды.

KOLA объединила в композиции нежность и силу, чтобы показать, что "правильный" человек может дарить постоянную уверенность и поддержку, несмотря на обстоятельства. Одним из главных месседжей песни есть: любовь и связь с близкими – это как якорь, помогающий не потерять себя в бурях современного мира.

Трек "Титаник" вызвал восхищение у ценителей творчества знаменитости. В комментариях к клипу пользователи сети оставили множество положительных слов.

"Песня будет хитом 100%".

"Мощная и невероятная работа! Клип, песня – все безупречно!"

"Твой стиль уникален. Никогда не знаешь, чего ожидать, но всегда это что-то невероятное. Самая лучшая".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что песня "Мукачево" объединила украинцев, ведь слушатели поделились пронзительными строчками о пострадавших от РФ городах под клипом "Океана Эльзы".

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