Песня 'Мукачево' объединила украинцев: слушатели поделились пронзительными строчками о пострадавших от РФ городах под клипом 'Океана Эльзы'

Прошло две недели с даты релиза душевной песни "Мукачево" легендарной группы "Океан Эльзы", и все это время она занимает место в трендах YouTube. Ее популярность заставила многих украинцев поделиться своей тоской по родным городам, пострадавшим от российских обстрелов или попавшим под оккупацию.

Видео дня

Люди в комментариях под клипом, созданным в анимационном стиле, составили свою стихотворную лирику, в которой объединили свою тоску, печаль и любовь к родному городу и селу. Поводом для этого стала главная идея песни "Мукачево".

Группа объясняет свою концепцию так: "Хотя эта песня звучит как автобиографическая, она – обо всех нас. Слушая ее, каждый может найти себя, вспомнить или осознать свои "Мукачево", "Львов" или "Подол".

Что именно писали украинцы о своих малых Родинах читайте дальше.

Харьков

Десь на площі Свободи в Харкові

Підніму в небо очі заплакані,

Пригадаю я всіх кого втратили,

І спитаю у себе теперішній,

Чи хотіла б я бути голосом,

Покоління тих кому болить...

Луганская область

Десь далеко в Луганської області

Ми ховалися поміж селами,

Коли в нас стріляли голосно.

Але, будучи під прицілами,

Знали – Україна назавжди

З поколінням тих кому болить...

Мукачево

Десь на набережній в Мукачеві,

там, де душу виймає сакура,

Влаштував би собі побачення

із собою з вісімдесятих я.

І спитав би у себе хлопчика,

що побачив мене дорослого,

Чи хотів би він стати голосом

покоління тих, кому болить?

Мариуполь

Біля Драма у Маріуполі

Я зустрів би себе там юного,

коли вперше я був закоханий

І душа була світлом сповнена.

І спитав би мене той підліток:

Чому очі у мене стомлені...

Відповів би я: просто очі ці

Покоління тих, кому болить...

Кирилловка

Десь в Кирилівці, на Бірючему,

Ми із друзями знову зустрінемось!

Захід сонця в лимані спровадимо,

Відбудуємо все, що розграблене,

Оленів і дельфінів побачимо!

Комарів і медуз нагодуємо,

Бо вони так за нами скучили.

Киев

Десь у Києві на Хрещатику

Вся в "варьонках" із дев'яностих

Доробляла там математику

Під фонтаном, що потім зносять.

Я б спитала в тієї дівчини,

Що з-під чубчика в очі дивиться,

Чи хотіла б ти стати мамою

Покоління тих, кому болить?..

Тих, хто не мовчить!

Донецк

Десь в Донецьку в дворі під гітару

Я співала пісні щиро, пристрасно.

Ще не знала що хвиля зневіри

Розшматує родину ненависно,

Що назавжди залишуся зірваним

Без коріння, дому, минулого

Поколінням, тих, кому болить...

Геническ

Десь на березі моря Азовського,

Там, на пляжах твого Генічеська,

Запитала б себе, маленьку, я,

Чи ще зможемо ми побачитись,

Чи вдихнемо повітря солоного,

Чи готові ми, чи хотіли б ми

Стати голосом покоління тих,

Кому болить...

Ялта

Десь у Ялті на Масандрі на "коврі"

Я протягну свою руку тобі,

Тому хлопцеві з 2010-го,

Що проживав ті дні, як свято.

І спитаюсь у безтурботного,

На пірнання у морі голодного,

Чи повіриш ти в те що трапиться,

Що дорога до Криму втратиться

І для того, щоб знову бути там,

Тисячі віддадуть життя...

Аскания-Нова

Десь в безкраїх степах Асканії,

Де ще міни не розривалися,

Я б у трави лягла весняні і

Сни дитячі мені б згадалися.

Там лунають казки бабусині,

На горищі скарби запилені...

Чи знайду я там рими-зцілення

Поколінню тих, кому болить?

Тих, хто не мовчить.

Авдеевка

Десь в Авдіївці,

Серед поля пшеничного,

Я зустрінусь з собою, з дитиною,

Середини 2000-х,

І спитаю у себе дорослої,

Чи десь є край стежинки нашої

І чи вдасться її обійти

Поколінню тих, кому болить.

Ранее OBOZ.UA писал, почему песня "Мукачево" очень особенная для Святослава Вакарчука. В ней солист пел о своем детстве и юности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!