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Песня "Мукачево" объединила украинцев: слушатели поделились пронзительными строчками о пострадавших от РФ городах под клипом "Океана Эльзы"

Катерина Галущенко
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4 минуты
537
Песня 'Мукачево' объединила украинцев: слушатели поделились пронзительными строчками о пострадавших от РФ городах под клипом 'Океана Эльзы'

Прошло две недели с даты релиза душевной песни "Мукачево" легендарной группы "Океан Эльзы", и все это время она занимает место в трендах YouTube. Ее популярность заставила многих украинцев поделиться своей тоской по родным городам, пострадавшим от российских обстрелов или попавшим под оккупацию.

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Люди в комментариях под клипом, созданным в анимационном стиле, составили свою стихотворную лирику, в которой объединили свою тоску, печаль и любовь к родному городу и селу. Поводом для этого стала главная идея песни "Мукачево".

Группа объясняет свою концепцию так: "Хотя эта песня звучит как автобиографическая, она – обо всех нас. Слушая ее, каждый может найти себя, вспомнить или осознать свои "Мукачево", "Львов" или "Подол".

Что именно писали украинцы о своих малых Родинах читайте дальше.

Харьков

Десь на площі Свободи в Харкові

Підніму в небо очі заплакані,

Пригадаю я всіх кого втратили,

І спитаю у себе теперішній,

Чи хотіла б я бути голосом,

Покоління тих кому болить...

Песня "Мукачево" объединила украинцев: слушатели поделились пронзительными строчками о пострадавших от РФ городах под клипом "Океана Эльзы"

Луганская область

Десь далеко в Луганської області

Ми ховалися поміж селами,

Коли в нас стріляли голосно.

Але, будучи під прицілами,

Знали – Україна назавжди

З поколінням тих кому болить...

Песня "Мукачево" объединила украинцев: слушатели поделились пронзительными строчками о пострадавших от РФ городах под клипом "Океана Эльзы"

Мукачево

Десь на набережній в Мукачеві,

там, де душу виймає сакура,

Влаштував би собі побачення

із собою з вісімдесятих я.

І спитав би у себе хлопчика,

що побачив мене дорослого,

Чи хотів би він стати голосом

покоління тих, кому болить?

Песня "Мукачево" объединила украинцев: слушатели поделились пронзительными строчками о пострадавших от РФ городах под клипом "Океана Эльзы"

Мариуполь

Біля Драма у Маріуполі

Я зустрів би себе там юного,

коли вперше я був закоханий

І душа була світлом сповнена.

І спитав би мене той підліток:

Чому очі у мене стомлені...

Відповів би я: просто очі ці

Покоління тих, кому болить...

Песня "Мукачево" объединила украинцев: слушатели поделились пронзительными строчками о пострадавших от РФ городах под клипом "Океана Эльзы"

Кирилловка

Десь в Кирилівці, на Бірючему,

Ми із друзями знову зустрінемось!

Захід сонця в лимані спровадимо,

Відбудуємо все, що розграблене,

Оленів і дельфінів побачимо!

Комарів і медуз нагодуємо,

Бо вони так за нами скучили.

Песня "Мукачево" объединила украинцев: слушатели поделились пронзительными строчками о пострадавших от РФ городах под клипом "Океана Эльзы"

Киев

Десь у Києві на Хрещатику

Вся в "варьонках" із дев'яностих

Доробляла там математику

Під фонтаном, що потім зносять.

Я б спитала в тієї дівчини,

Що з-під чубчика в очі дивиться,

Чи хотіла б ти стати мамою

Покоління тих, кому болить?..

Тих, хто не мовчить!

Песня "Мукачево" объединила украинцев: слушатели поделились пронзительными строчками о пострадавших от РФ городах под клипом "Океана Эльзы"

Донецк

Десь в Донецьку в дворі під гітару

Я співала пісні щиро, пристрасно.

Ще не знала що хвиля зневіри

Розшматує родину ненависно,

Що назавжди залишуся зірваним

Без коріння, дому, минулого

Поколінням, тих, кому болить...

Песня "Мукачево" объединила украинцев: слушатели поделились пронзительными строчками о пострадавших от РФ городах под клипом "Океана Эльзы"

Геническ

Десь на березі моря Азовського,

Там, на пляжах твого Генічеська,

Запитала б себе, маленьку, я,

Чи ще зможемо ми побачитись,

Чи вдихнемо повітря солоного,

Чи готові ми, чи хотіли б ми

Стати голосом покоління тих,

Кому болить...

Песня "Мукачево" объединила украинцев: слушатели поделились пронзительными строчками о пострадавших от РФ городах под клипом "Океана Эльзы"

Ялта

Десь у Ялті на Масандрі на "коврі"

Я протягну свою руку тобі,

Тому хлопцеві з 2010-го,

Що проживав ті дні, як свято.

І спитаюсь у безтурботного,

На пірнання у морі голодного,

Чи повіриш ти в те що трапиться,

Що дорога до Криму втратиться

І для того, щоб знову бути там,

Тисячі віддадуть життя...

Песня "Мукачево" объединила украинцев: слушатели поделились пронзительными строчками о пострадавших от РФ городах под клипом "Океана Эльзы"

Аскания-Нова

Десь в безкраїх степах Асканії,

Де ще міни не розривалися,

Я б у трави лягла весняні і

Сни дитячі мені б згадалися.

Там лунають казки бабусині,

На горищі скарби запилені...

Чи знайду я там рими-зцілення

Поколінню тих, кому болить?

Тих, хто не мовчить.

Песня "Мукачево" объединила украинцев: слушатели поделились пронзительными строчками о пострадавших от РФ городах под клипом "Океана Эльзы"

Авдеевка

Десь в Авдіївці,

Серед поля пшеничного,

Я зустрінусь з собою, з дитиною,

Середини 2000-х,

І спитаю у себе дорослої,

Чи десь є край стежинки нашої

І чи вдасться її обійти

Поколінню тих, кому болить.

Песня "Мукачево" объединила украинцев: слушатели поделились пронзительными строчками о пострадавших от РФ городах под клипом "Океана Эльзы"

Ранее OBOZ.UA писал, почему песня "Мукачево" очень особенная для Святослава Вакарчука. В ней солист пел о своем детстве и юности.

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