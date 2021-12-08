'Будь моей': Alyona Alyona впервые рассказала, как начала встречаться с эпатажным блогером

Украинский репер Alyona Alyona рассказала, как тиктокер Денис предложил ей встречаться. Романтическое предложение застало артистку на День Святого Валентина, 14 февраля.

По словам исполнительницы, она не ожидала сюрприза от избранника, поэтому очень удивилась, получив маленькие подарки от блогера. О начале отношений с эпатажным инфлюэнсером Алена рассказала в Instagram -stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Репер вспомнила, что после раннего пробуждения в День всех влюбленных заметила возле себя мягкую игрушку и большое шоколадное яйцо, которое она не распаковывала до середины дня.

Видео дня

Когда артистка все же решила съесть сладости, нашла внутри романтическое послание от Дениса.

"Внутри оказалась наша общая фотография с подписью: "Будь моей", – сказала влюбленная девушка.

Алена призналась, что не ожидала столь романтического поступка от избранника, ведь привыкла, что в современном мире мало кто предлагает встречаться красиво.

"Мне было очень приятно, потому что за последнее время люди перестали предлагать встречаться друг другу. Все как-то просто сходятся. Это было очень очень романтично", – поделилась исполнительница.

Напомним, что в начале 2021 года стало известно, что репер находится в романтических отношениях, но не хочет рассказывать о своем бойфренде. Она отмечала, что такое решение приняла из-за публичности избранника.

Уже через полгода отношений артистка переехала к Денису и стала смелее рассказывать о нем СМИ. К примеру, стало известно, что ей трудно привыкать к совместной жизни.

Напомним, что избранником Алены стал известный тиктокер Денис, родом из Днепра, однако проживающий и работающий в Киеве. Парень известен в сети своими комедийными роликами о бездомных, наркоманах и т.д. Кроме этого, он занимается собственной карьерой рэпера и уже взял себе псевдоним – Йоксден.

Коротко о звезде:

Alyona Alyona – украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, Alyona Alyona рассказала о своем первом интимном опыте, о котором она очень сожалеет. Исполнительница лишилась целомудрия с незнакомцем в 15 лет из-за давления сверстников.