Таинственным бойфрендом Alyona Alyona оказался эпатажный блогер: как он выглядит. Фото

В СМИ появилась информация, что украинская рэперша Alyona Alyona встречается с неким Денисом из Днепра. Парень работает в компании одного из интернет-провайдеров и снимает ролики в TikTok.

Также он начинающий рэпер с ником Йоксден. Парень записывает видео о бомжах, наркоманах и т.д. Об этом говорится в программе "Викриття" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В сюжете видно, как Alyona Alyona садится с Денисом в машину в обнимку. Они засветились в центре Киева на Печерске. Известно, что пара живет вместе.

"В предыдущих отношениях сожительство происходило в Барышевке на моей территории. А теперь я собираюсь переехать к нему. Там не будет хватать места для всего... Он хочет собачку, а я люблю кошек, меня вечно нет дома, а он работает дома", – говорила ранее знаменитость.

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Как рассказывала Alyona Alyona, ее возлюбленный не статуснее и не старше нее. По словам певицы, ей все равно на мнение других, так как она счастлива и отдает накопленную любовь просто так.

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube.

8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известная украинская рэперша Alyona Alyona решила рассказать откровенные подробности личной жизни и призналась, что потеряла девственность в 15 лет с незнакомцем, о чем сейчас очень сильно жалеет.