Alyona Alyona рассказала, как потеряла девственность в 15 лет с незнакомцем

Известная украинская рэперша Alyona Alyona решила рассказать откровенные подробности личной жизни и призналась, что потеряла девственность в 15 лет с незнакомцем, о чем сейчас очень сильно жалеет.

По словам артистки, всему виной было давление сверстников в подростковом возрасте, признавалась звезда в интервью для проекта STORIES. Как оказалось, в 15 лет она мечтала переспать с незнакомцем и хотела дать парню "использовать себя для своих целей".

"Я еще и выглядела старше. Я выглядела не на 15, а на 18-20 лет . Моя мечта была переспать с человеком, которого я сегодня вижу и больше никогда в жизни не вижу. Мне хотелось найти его, пусть это будет грубо, использовать, или дать ему использовать себя для своих целей, и чтобы все, его никто не видел. И у меня так и случилось, как я хотела", – признавалась артистка.

Alyona Alyona считает, что поспешила с решением и теперь жалеет о том, что пошла на поводу у подруг.

"Но сейчас я думаю: "Господи, кого ты слушала? Я повелась на это давление. Я не была развратной", – откровенно рассказала звезда.

Кроме того, звезда отметила, что все девушки обманывают партнеров в постели об оргазме, и она – не исключение.

"Все врут, да. И я. До определенного сознательного возраста, чтобы не обидеть мужчину, все женщины врут об оргазме", – говорила в интервью артистка.

Alyona Alyona заявила, что больше не врет в постели, а в сексе для нее главное не получение оргазма, а сам процесс.

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube.

8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году была участницей шоу "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, известная украинская рэперша Alyona Alyona поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свои пышные формы в белье. Знаменитость удивила фанатов своим пикантным образом и в результате они засыпали ее комплиментами.