Alyona Alyona призналась, сколько в отношениях и почему не показывает парня

Украинская рэперша Alyona Alyona призналась, что встречается со своим бойфрендом уже несколько месяцев. Артистка добавила, что ее любимый является интернет-персоной, поэтому она не хочет объявлять его широкой публике.

Такими подробностями знаменитость поделилась в интервью программе "Неймовірна правда про зірок". Alyona Alyona также отметила, что решение скрывать отношения было обоюдным: парень артистки не хочет, чтобы его упрекали в использовании ее имени ради популярности (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Он бы хотел всего добиться сам и со временем сам себя открыть", – пояснила рэперша. К слову, в сети считают, что парня зовут Андрей.

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona – это украинская хип-хоп и рэп-исполнительница. Тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube. 8 апреля 2019 года был выпущен дебютный альбом исполнительницы под названием "Пушка". В 2020 году она была участницей шоу "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Alyona Alyona рассказала, что их с возлюбленным объединило кофепитие. Она также опубликовала серию фото с бойфрендом.