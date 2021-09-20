Принцесса Беатрис родила первенца: первые подробности

Внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила ребенка в одной из больниц Лондона. С ней был ее муж Эдоардо Мапелло-Моцци.

Об этом герцоги сообщили в Twitter. Ожидалось, что Беатрис родит в октябре, но принцессу госпитализировали в субботу вечером.

Сейчас молодая мама хорошо себя чувствует. Девочка родилась с весом 2700 грамм.

Родители и прародители новорожденного ребенка были проинформированы и довольны новостью. Семья благодарит весь персонал больницы за прекрасную заботу.

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Беатриса Елизавета Мария Йоркская – принцесса, член королевской семьи Великобритании. Старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, второго сына королевы Елизаветы II, и Сары, герцогини Йоркской.

Публичная церемония бракосочетания Беатрисы Йоркской с Эдоардо Мапелли-Моцци состоялась 17 июля 2020 года в часовне Всех Святых в Виндзоре. Впервые о том, что герцоги ждут ребенка стало извесно 19 мая 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что принцесса жаловалась на свой тяжелый диагноз, который она считает подарком.