Бросил тень на корону и разочаровал маму: как Чарльза III поймали на измене и почему он попал в секс-скандал из-за любовницы

Уже через несколько дней Чарльза III помпезно коронуют и официально назовут правителем, однако в его молодости об этом нельзя было говорить с уверенностью из-за скандального поведения принца, за которое его в свое время возненавидели британские подданные. Сын королевы Елизаветы II позволял себе хамить прессе, нарушать королевские правила и делать грубые политические заявления, однако больше всего он опозорился из-за неверности матери своих сыновей – принцессе Диане.

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Вокруг любовного треугольника Диана–Чарльз–Камилла до сих пор ходят слухи, а смерть народной любимицы леди Ди в 1997 году фактически сделала новую жену герцога врагом №1 для Соединенного Королевства. OBOZREVATEL решил вспомнить, как молодой Чарльз бросил тень на корону и разочаровал мать скандалами вокруг своих романтических приключений (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На телеэкранах и фото Диана Спенсер и принц Чарльз выглядели счастливыми и влюбленными, но друзья монархов утверждали, что за 5 лет совместной жизни герцог стал мрачным, молчаливым и депрессивным. Из этого состояния общие друзья попросили вытащить принца его бывшую – в то время замужнюю Камиллу.

Экс-любовники начали общаться и дружить, а потом между ними вспыхнули чувства. Уже тогда леди Ди начала замечать интерес своего мужа к бывшей, но публично о проблемах долго не говорила. Когда измены Чарльза стали очевидны, Диана обратилась к его матери, но та не смогла найти совет для невестки.

"Нас было трое в этом браке, поэтому было тесно", – однажды призналась леди Ди в интервью, чем "похоронила" репутацию принца и разозлила его семью. Однако больше королеву огорчил поступок сына, который бросил тень и на корону.

В книге "Мятежный принц: сила, страсть и неповиновение принца Чарльза" биограф Том Бауэр вспоминает, как проходило общение матери и сына. Королева сказала, что "никогда не простит Камиллу", и назвала ее "злой женщиной", а принцу заявила, что разочарована.

Секс-скандал

Вполне вероятно, что развод Чарльза и Дианы мог пройти менее скандально, если бы не наглое поведение герцога. Будучи женатым мужчиной, он не тайком встречался с любовницей, а даже не пытался скрыть это родных или жены.

За 3 года до развода в руки журналистов попала запись его телефонного разговора, в котором Чарльз делился сексуальными фантазиями с любовницей о том, что хотел стать ее тампоном. 6-минутный откровенный разговор за спиной у принцессы Дианы, которую обожали в Великобритании, стал роковым для принца. Кстати, Камилла на тот момент также была еще замужем.

Около 30 лет понадобилось паре, чтобы изменить мнение о своих отношениях и спасти репутацию любовницы монарха в глазах подданных. Сейчас она гордо несет звание королевы-консорта

Ранее OBOZREVATEL писал, что в молодости Чарльза называли секс-символом своего поколения, поэтому неудивительно, что за его внимание боролись аристократические красавицы и известные звезды. Посмотреть на принца в лучшие годы – можно по ссылке.

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