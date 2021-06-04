Бритни Спирс в кроп-топе удивила фанатов новым танцем. Видео

Известная американская певица и актриса Бритни Спирс в очередной раз поделилась с поклонниками роликом, на котором продемонстрировала новый танец. Знаменитость была одета в короткие шорты и топ.

Соответствующее видео звезда разместила на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили танец певицы и засыпали ее комментариями.

Так, Спирс двигалась под музыку в черном кроп-топе и клетчатых шортах. Свой образ она дополнила прической в виде небрежного хвоста, аксессуаров и насыщенным макияжем с акцентом на глаза.

Видео дня

Пользователи сети не перестают удивляться необычным видео Спирс, поэтому они оставили множество комментариев под публикацией.

"Я просто жду, когда она разместит видео, где поет. Кто-нибудь еще скучает по ее пению?", "День 762: Бритни все еще крутится", "Ее глаза и эти движения кажутся такими странными, а где же твоя естественная красивая улыбка, Бритни?" – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бритни Спирс поделилась роликом, в котором продемонстрировала фигуру в короткой вышиванке и белых шортах. Также она дополнила образ обувью на каблуке.