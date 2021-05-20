Бритни Спирс в вышиванке показала фигуру. Видео

Популярная американская певица и актриса Бритни Спирс поделилась роликом, в котором продемонстрировала фигуру в короткой вышиванке и белых шортах. Также она дополнила образ обувью на каблуке.

Соответствующая публикация появилась на странице исполнительницы в Instagram (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Она была в вышиванке с объемными рукавами, расшитой мелкими цветами и узорами. Звезда призналась, что решила примерять наряд и показать, как изменилась ее фигура после праздников.

Также на животе у звезды виднелись татуировки, на которых изображены символы и рисунки. Волосы у нее были собраны в небрежный хвост, на лице практически отсутствовал макияж.

"Помните, когда мы все отмечали Пасху в прошлом месяце? Я позволила съесть себе немного шоколада… А теперь я решила надеть этот маленький белый наряд", – объяснила подробнее артистка свое появление.

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Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 39-летняя Бритни Спирс показала, как выглядит без фотошопа. Она опубликовала два фото, одно из которых обработала с помощью приложения, а на другом предстала с истинным лицом.