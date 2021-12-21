40-летняя Спирс без белья показала результаты похудения. Фото

Американская поп-певица Бритни Спирс показала голый живот после похудения. Звезда похвасталась фигурой в коротком топе с глубоким V-образным вырезом, не надев под кофточку белье.

Новые фотографии, сделанные на улице, 40-летняя знаменитость обнародовала в личном Instagram-аккаунте. На артистке также были черные джинсы с заниженной талией (которые, кстати, возвращаются в моду), а свой образ она дополнила крупной подвеской с изображением листочка, ярким макияжем со смоки айс и объемной укладкой.

Интересно, что на руке у певицы можно заметить красную нить, которая ассоциируется с иудейскими каббалистическими традициями. Считается, что этот талисман может защитить от зависти и сглаза.

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Как пишет The Sun, в последнее время Спирс похудела на около 4 фунтов (1,8 кг). Звезда признавалась, что процесс корректировки фигуры был для нее довольно трудным.

Некоторые СМИ и пользователи сети критиковали 40-летнюю звезду за то, что она потеряла свои подтянутые формы и поправилась. Вероятно, певица устала от давления и решила заняться собой.

Спирс неоднократно комментировала свой внешний вид, отвечая критикам. К примеру, публикуя кадры со своего дня рождения, поп-звезда пошутила, что не весит 800 фунтов (около 360 кг), "как у папарацци на фотографиях". "Я тренировалась, и это правда, что бы там ни было!" – писала артистка.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – 40-летняя американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен. Обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Родилась 2 декабря 1981 года в штате Луизиана (США).

Бритни попала в список самых влиятельных людей планеты в 2021 году по версии американского журнала Time. Ее имя появилось в категории "иконы" (кумиры).

Дважды была замужем: за Джейсоном Алленом Александром (брак был заключен в 2004 году и длился всего 55 часов) и за Кевином Федерлайном (в браке с 2004 до 2007-го). Сейчас Бритни обручена с 27-летним Сэмом Асгари.

Певица воспитывает двух сыновей: 16-летнего Шона и 15-летнего Джейдена.

Как писал OBOZREVATEL, в течение 13 лет Бритни Спирс находилась под опекунством ее отца Джейми, который принимал за нее все решения.

Вокруг истории разгорелась настоящая драма: фанаты звезды первыми заподозрили, что на самом деле все происходит против воли певицы и она страдает под опекой отца. Это породило движение #FreedBritney. В итоге дело перешло в юридическую плоскость и суд вернул Спирс ее права.