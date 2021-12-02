Бритни Спирс – 40: 5 самых главных успехов и провалов певицы, изменивших ее жизнь

В четверг, 2 декабря, празднует свое 40-летие одна из самых популярных поп-исполнительниц мира и обладательница "Грэмми" – Бритни Спирс. В жизни артистки были как взлеты, так и падения – все это закалило ее характер и сделало сильной личностью. Она построила свою карьеру не только как талантливая певица, но и как актриса и танцовщица.

Ключевые этапы из жизни Бритни помогут понять, как повлияли на нее успехи и испытания. Подробности – в материале OBOZREVATEL.

Бритни родилась в провинциальном городке Кентвуд, в семье учительницы и строителя. Она с детства мечтала о звездном будущем. В 8 лет переехала в Нью-Йорк, где успешно прошла кастинг в шоу "Клуб Микки Мауса" на телеканале Уолта Диснея и занималась в актерской школе "Professional Performing Arts School".

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Спирс приняла участие в проекте "Star Search", пела в группе "Innosense", а также играла в Бродвейских постановках "Безжалостная" и "Чикаго". Все это помогло карьере юной артистки. Она смогла накопить средства для записи и выпуска сольного альбома "...Baby One More Time". В тот момент Бритни было 16 лет.

Бритни Спирс – "чемпионка" по количеству отказов от коммерческих предложений в кинематографе. К примеру, она не захотела сыграть в культовом сериале "Секс в большом городе" и в фильме "Спецназ города ангелов".

Чаще звезда выбирает для съемок рекламы и кинокартины, где нужно играть себя: "Известный Джет Джексон", "Сабрина – маленькая ведьма", "Остин Пауэрс: Голдмембер" и "Хор". Значительно реже ее можно увидеть в роли других героев – стюардесса в "Свободе случая", Люси Вагнер в "Перекрестке" и Эбби в "Как я встретил вашу маму".

В ноябре 2021 года стало известно, что американский суд окончательно отнял у отца Бритни право контролировать ее жизнь. Джейми Спирс был опекуном певицы с 2008 года: он не давал дочери налаживать личную жизнь, заставлял ее выступать с концертами и принимать психотропные препараты.

После решения суда звезда на своей Instagram-странице поблагодарила фанатов за движение #FreedBritney и за активную борьбу за ее права: "Боже, я так сильно люблю своих фанатов! Это безумие! Думаю, проплачу весь день. Это лучший день… Слава господу".

Артистка некоторое время была пациенткой психбольницы. Она туда попала после развода с Кевином Федерлайном. В американских СМИ писали, что причиной реабилитации стали частые нервные срывы, которые Бритни пыталась побороть с помощью наркотиков. В результате звезду лишили родительских прав, а опекунство передали ее экс-мужу.

Со временем результаты анализов Спирс показали, что ни наркотиков, ни алкоголя нет в ее крови, – артистку отпустили домой.

За личной жизнью Бритни уже давно следят папарацци.

Известно, что около четырех лет Спирс встречалась с певцом Джастином Тимберлейком. Американские СМИ писали об измене со стороны артистки, но она сказала, что у пары просто не хватало времени друг на друга.

В 2004 году певица вышла замуж за Джейсона Александра. Их брак длился всего два дня. Она просто захотела почувствовать, каково это – быть женой.

В этом же году Бритни стала женой рэпера Кевина Федерлайна. У них родилось два сына, но и этот брак распался.

Осенью 2016 года Спирс начала встречаться с моделью и бодибилдером Сэмом Асгари. Он сделал своей любимой предложение, но ее отец был против брака. Сэм решил подождать, а в сентябре 2021 года снова предложил Бритни выйти замуж и подарил кольцо с большим бриллиантом. Звезда на своей странице в Instagram поделилась со своими поклонниками радостной новостью и написала: "Я не могу поверить в это!". Она опубликовала видео с будущим мужем, на котором хвастается ценным подарком.

Сегодня Бритни Спирс – успешная певица, киноактриса и танцовщица. Она большую часть своего заработка тратит на благотворительность и обеспечение комфортной жизни мамы, папы, сестры, брата и сыновей.

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