Британская певица показала, что с ней сделали наркотики и алкоголь. Пугающие фото

Британская певица Мишель Хитон опубликовала серию снимков, которые шокировали сеть. Знаменитость показала себя в период, когда была наркозависимой.

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. "Я никогда не знала, что такое наркоман, пока чуть не умерла", – написала Мишель (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Она отметила, что наркотики и алкоголь влияют не только на человека, который зависит от них, но и на людей вокруг. По ее словам, человек, став наркоманом, не остановится ни перед чем ради удовольствия.

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"Эта болезнь не дискриминирует. Она поражает людей, живущих в бедности, и людей с деньгами. Став наркоманом, мы не остановимся ни перед чем, чтобы получить следующий удар! К сожалению, суровые наказания не остановят настоящих наркоманов, они заставят больше манипулировать своими пристрастиями! Это болезнь разума и тела", – подчеркнула певица.

Мишель добавила, чтобы остановить зависимость, нужно "сконцентрироваться и понять, где начинается зависимость".

"Список бесконечен. Это не проблема среднего класса, это проблема наша с вами. Ребенок, который никогда не вписывается в компанию, жена, скучающая дома, бедные или богаты – эта зависимость не будет различать", – заявила Хитон.

После этого знаменитость рассказала свою историю о том, что она была воспитана хорошо, жила в достатке и была неконфликтным человеком, а наркоманкой и вовсе не намеревалась быть.

"Если бы меня предупредили или позвонили и оштрафовали, когда я была в безумии, я бы не остановилась", – написала Мишель.

Она вспомнила, что ее спасло только вмешательство приятелей по шоу-бизнесу во главе с Кэти Прайс. Теперь певица помогает другим наркозависимым "стать трезвыми и чистыми".

"Работать с поставщиками и помогать людям с зависимостями – это потрясающе. Я так рада услышать о дополнительных лечебных местах, они крайне необходимы. Я буду честна – у меня не было денег, чтобы получить помощь, друзья и семья одолжили мне их, и я, возможно, не была бы здесь сейчас, если бы их не было, поскольку мне нужно было лечение в течение нескольких дней", – подытожила Хитон.

Кротко о знаменитости:

Мишель Хитон – 42-летняя британская певица, актриса и фотомодель родом из Тайн-энд-Уира (Англия). В настоящее время проживает в Ирландии. Певческую карьеру начала с группы "Sirens". Знаменитость была замужем за певцом Энди Скоттом-Ли (2006-2008), второй раз связала узы брака с бизнесменом Хью Хэнли, с которым она встречалась два года до их свадьбы. У супругов есть двое детей.

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