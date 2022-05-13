Брежнева показала свое первое фото с начала войны и подарок Меладзе на день рождения

Известная украинская певица Вера Брежневарассказала, как поздравила супруга, знаменитого композитора Константина Меладзе с днем рождения. 11 мая музыканту исполнилось 59 лет. Звездная пара, которая во время полномасштабной войны обосновалась в Италии, провела этот день вместе, без торжеств и привлечения внимания.

Об этом вокалистка рассказала поклонникам в своих Insragram-stories. Брежнева добавила, что впервые с момента вторжения России в Украину она решилась сделать и опубликовать селфи.

На фото артистка прячет лицо за крупными солнцезащитными очками и золотистыми локонами, падающими прямо в объектив.

"Первая за 77 дней фотография", – подписала кадр певица.

Видео дня

На день рождения любимого Брежнева преподнесла ему оригинальный подарок – торт, на котором с помощью кондитерской мастики вылепили самого Меладзе. "Съедобного композитора" изобразили в классическом костюме и очках, играющим на рояле. В сладкий презент любящая супруга вставила свечки цветов украинского флага – синие и желтые.

Брежнева отметила, что праздник в этом году именинник устраивать не стал. Она показала видео, на котором пара кормит птиц на озере.

"В этом году мы не праздновали день рождения мужа, а просто провели этот день вместе. И он был очень теплым", – написала под видео исполнительница.

Отметим, несмотря на то, что последние годы Брежнева и Меладзе регулярно работали в РФ и даже имели там недвижимость, с началом полномасштабной войны они осудили агрессию России и покинули Москву. На 5-й день вторжения Брежнева попыталась донести до российской аудитории, что в Украине армию РФ не ждут. Сейчас она находится в Италии, где активно помогает беженцам и продолжает освещать правду о преступлениях российских оккупантов в Украине.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Вера Брежневасделала откровенное признание во время первого полуфинала Евровидения-2022, в котором выступала рэп-группа Kalush Orchestra, и рассказала о своемфаворите на конкурсе.