Вера Брежнева — фанатам из России: украинцев убивают русские солдаты, остановите войну!

Украинская певица и актриса Вера Брежнева обратилась к российским войскам. Знаменитость призвала остановить войну.

Соответствующий пост она опубликовала на личной странице в Instagram. "Я никогда не делила наши народы. Ни тогда, когда помогала тысячам людей и детей. Ни тогда, когда пела свои песни, обнимала и радовала. Мои мама и бабушка - русские. Папа и дедушка - украинцы. Оба народа - мои предки и моя кровь. Я родилась и живу в Украине. И сейчас у нас беда", – написала артистка.

Брежнева, у которой 32% российских подписчиков, заявила, что хочет, чтобы именно они знали правду и попытались остановить войну.

Видео дня

"Мы до последнего не верили, что это произойдёт. Но уже пятый день у нас идёт война. Все больше мирных жителей гибнет. Все больше домов, школ, садиков разрушено. Разрушены важные здания для обеспечения жизнедеятельности городов. Я с детьми сейчас в безопасности. Но мой муж и мама, семья младшей сестры в Киеве прячутся от бомбежек в подвалах", – написала Вера Брежнева.

Она добавила, что военные действия происходят в Киеве, Житомире, Харькове, Бердянске, Мелитополе, Херсоне, Чернигове, Одессе, Каховке и других городах.

"Все, до единого украинца, молят русских солдат – не приходить. Не убивайте. Нет у этой войны смысла. Нет у неё оправдания. Нельзя ее продолжать. Остановите войну", – подытожила певица.

Отметим, что артистка активно публикует на личной странице в Instagram и в stories ужасные реальные кадры того, что происходит на территории Украины.