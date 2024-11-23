Брежнева и Сильченко вспомнили неловкую ситуацию, когда мужчины спутали их с лесбийской парой

Экс-участница "ВИА Гры", певица Вера Брежнева и украинская дизайнер Екатерина Сильченко поделились конфузом из жизни, который произошел несколько лет назад. Во время путешествия в англоязычный кемп, куда подруги поехали с целью изучения иностранного языка, присутствующие там мужчины подумали, будто украинки – пара.

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Об этом звезды рассказали в разговоре с Раминой Эсхакзай в проекте "30+". "Шутим, что если бы мы были вместе, у нас был бы крепкий идеальный брак. Но на нас недавно посмотрели, сказали, что "между вами нет страсти". Есть любовь, есть тепло, но мы решили, что не быть нам лесбийской парой" ", – поделилась Брежнева. Знаменитости признались, что дружат уже более 15 лет.

Как рассказала певица, когда-то они с дизайнером поехали в "лагерь" для изучения английского языка. В путешествие исполнительница взяла только комфортную одежду – спортивные костюмы и оверсайз. В то время как модельер всегда выглядела женственно и изысканно – даже на лекции в 8 утра.

Все свободное время, несмотря на задание практиковаться в английском, подруги проводили вместе и держались в стороне от других. Во время одного из ужинов звезды обратили внимание на сидевших рядом мужчин и разговорились. "И в конце... Вечер. А ребята такие, что они бегают от нас. И так мужчины садятся. И мы потом разговариваем. А они думали, что мы лесбийская пара", – вспоминают гости шоу, добавляя, что Брежнева якобы выступала в роли "мужчины", а Сильченко в роли женщины.

"Насколько разные у нас характеры. И насколько по-разному мы себя подаем. Насколько разные вещи для нас важны. Хотя мы две женщины. Две проявленные, крутые, сильные, энергичные женщины. И у нас наши мужчины также очень-очень разные. И это очень-очень интересно. Даже просто за этим наблюдать", – отметили подруги.

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