Брат шоумена-военного Нелипы раскрыл новые подробности его болезни: вернется ли звезда на службу

Брат украинского актера и ведущего Максима Нелипы, который после начала большой войны стал на защиту Родины, а недавно попал в больницу из-за непростой болезни, раскрыл новые подробности о состоянии военного. По словам Андрея Нелипы, шоумену пришлось пережить четвертую операцию, а дальше его ждет протезирование зубов.

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Об этом мужчина рассказал в комментарии для проекта "ЖВЛ". Дополнительно он выразил благодарность врачам, которые заботятся о здоровье бывшего участника "Дизель Шоу".

"Сейчас ему еще одну операцию сделали, отдыхает. Настроение боевое. Что дальше – говорить рано. Понятно, что лечиться еще долго. Те же зубы еще протезировать, там никакого денежного обеспечения не хватит", – рассказал брат шоумена.

Однако близкий родственник Максима Нелипы отметил: не теряет надежды, что звезда сможет совсем скоро присоединиться к своим собратьям, чтобы защищать Украину от врагов.

"Надеемся, он все осилит и как можно скорее вернется в службу", – добавил он.

Напомним, информация о проблемах со здоровьем, что возникли у Максима Нелипы, его брат сообщил в своих соцсетях. Он обнародовал пост, где отметил, что шоумен загремел в больницу, в отделение челюстно-лицевой хирургии, и пережил три операции. Такая новость спровоцировала волну предположений, что ведущий получил ранения на фронте, потому что защищает Родину с оружием в руках.

Однако со временем вышел на связь и сам Максим Нелипа. Он опроверг слухи о сложном ранении, однако признался, что имеет довольно непростую болезнь.

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