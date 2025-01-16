Актер-воин Нелипа вышел на связь из больницы и рассказал, что с ним случилось: болезнь не из простых

Украинский ведущий и актер Максим Нелипа, который после начала полномасштабной войны присоединился к рядам ВСУ и стал на защиту Родины, рассказал о самочувствии по возвращении с фронта. Он раскрыл, что его болезнь не из простых, но это не тяжелое ранение.

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В настоящее время военнослужащий находится в больнице в отделе челюстно-лицевой хирургии. Об этом он рассказал в Facebook.

"Так сложилось, что попал в больницу, в челюстно-лицевую хирургию. Информация появилась в сети. Как обычно, с неточностями и преувеличениями. Конечно, война не омолаживает и не добавляет здоровья, однако о "тяжелом ранении" – не отвечает действительности. И Слава Богу!" – отметил Максим Нелипа.

Хотя актер имеет нелегкую болезнь, название которой не называет, он все же уверен в успешном лечении.

"Течение болезни и ее суть не из простых. Но сейчас я на 100% уверен в успехе лечения! Низкий поклон врачам и всему персоналу Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова! За своевременную и профессиональную помощь! За обеспечение всем необходимым! За преданность, чувствительность, человечность!" – добавил военнослужащий.

Максим Нелипа полюбился украинским зрителям благодаря участию в программе "Кто там?" Со временем он участвовал в проекте "Народная звезда", где работал в паре со Снежаной Егоровой. Однако в определенный период жизни ведущий пропал с экранов телевизоров. После многолетнего молчания актер появился в "Дизель Шоу", а во время полномасштабной войны присоединился к рядам ВСУ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Максим Нелипа уже перенес три операции. После лечения актер планирует присоединиться к собратьям на фронте.

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