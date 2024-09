Брат Майкла Джексона Тито внезапно умер в машине: друг семьи раскрыл вероятную причину

Родного брата Майкла Джексона – музыканта Тито Джексона – 15 сентября нашли за рулем своего автомобиля мертвым, когда он ехал из Нью-Мексико в Оклахому, США. Мужчине было 70 лет.

Видео дня

Стив Мэннинг, давний друг семьи Джексона, предполагает, что причиной смерти мог стать сердечный приступ, однако артист был вполне здоровым и лишь неделю назад сыграл концерт в Англии в составе своей группы The Jackson 5. Как отмечает Variety, официально причина смерти еще не установлена.

На прошлой неделе братья Тито, Марлон и Джеки были в Германии и "посетили прекрасный мемориал, посвященный нашему любимому брату Майклу Джексону. Мы глубоко благодарны за это особое место, где чтят не только его память, но и наше общее наследие. Спасибо, что храните его дух". Об этом писал в соцсетях Тито.

Известно, что он был одним из пяти братьев Джексонов, основавших музыкальную группу The Jackson 5. Коллектив в 70-х годах покорил весь мир своими хитами I want you back, ABC и I'll be there. Уже в конце 90-х певцы вошли в Зал славы рок-н-ролла и получили звезду на Голливудской аллее славы.

Позже Тито решил попробовать себя в сольной карьере и при жизни выпустил пластинки I gotta play, Tito time, Under your spell. Последний сингл Love one another артист выпустил еще в 2021 году. Несмотря на сольную карьеру, Тито все еще пел с братьями в группе, которая после смерти нескольких членов семьи стала называться просто The Jacksons.

Ранее OBOZ.UA писал о последних часах жизни Майкла Джексона до того, как он умер. Артист несколько лет боролся с бессонницей, что и стало его смертью с косой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!