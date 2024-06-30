Борьба с бессонницей убила легенду: стали известны последние часы жизни Майкла Джексона

Легендарный поп-певец Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года из-за остановки сердца, однако, если бы он не пытался "вылечить" бессонницу, возможно, артист и по сей день радовал фанатов новыми хитами. В последние часы до смерти персональный врач Конрад Мюррей уколол ему три средства для успокоения, что и повлекло за собой остановку сердца.

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Как сообщает Daily Star со ссылкой на отчет, за несколько месяцев до смерти артист просил свою тогдашнюю медсестру Шерилин Ли колоть ему успокаивающие средства, которые используют для наркоза. Поэтому женщине пришлось создать хронику, куда фиксировала все приемы лекарств. Первая запись об использовании анестетика пропофола датирована Пасхальным воскресеньем 12 апреля 2009 года.

Артист называл это лекарство "молоком" из-за белого цвета вещества. Со временем медсестра начала беспокоиться о такой наркотической зависимости Джексона, поэтому предупреждала его о легкой, но роковой, передозировке. Как пишет источник, певец отвергал все мольбы остановиться.

В мае звезда нанял другого личного врача Конрада Мюррея и тот согласился, ведь ему обещали заработную плату в 150 тысяч долларов в месяц. Он каждую ночь вкалывал пропофол, чтобы Джексон лучше спал. Именно тогда артист стал еще более зависим от препарата и без дополнительной дозы не мог нормально готовиться к предстоящим концертам.

За две недели до смерти Джексон не появлялся на репетициях, но 19 июня его все же увидели на занятиях, но в ужасном состоянии. Как отмечал менеджер концертов Джон Хоугдал, он был шокирован увидеть артиста дрожащим и растерянным. В течение того времени, чтобы унять странное состояние певца, ему снова начали колоть анестетик, но за 2 дня до остановки сердца Джексон уже "был совсем другим человеком".

Вечером 24 июня он спокойно ужинал со своими тремя детьми: сыновьями Принцем и Бланкетом (прозвище – Биги) и дочерью Пэрис. Затем он отправился на дальнейшую репетицию, а домой вернулся ночью. Уже утром Мюррей снова начал колоть лекарство, чтобы успокоить певца. К 5 утра он ввел 16 миллиграммов трех разных препаратов, а уже через 5 часов уколол "любимый" пропофол, дав ему невероятно высокую 25-миллиграммовую дозу.

Эффект был ожидаемым: Джексон задремал, а сердцебиение его начало замедляться. Причем настолько сильно, что сердце окончательно остановилось, а в 14:26 врачи скорой констатировали смерть.

Спустя 2 года Конрада Мюррера признали виновным в непреднамеренном убийстве и отправили за решетку на 4 года. Однако уже в 2013 году мужчину выпустили на свободу из-за переполнения тюрем и образцового поведения.

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