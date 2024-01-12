'Боже, какой ты красивый!' Украинский фотограф заплакал, вспоминая встречу с Ниной Матвиенко

Украинский фотограф Мушег Циронян рассказал о том, как состоялась его встреча с певицей Ниной Матвиенко. Он встретился с легендарной артисткой во время работы над артбуком "A Life That Never Stopped", в который вошли черно-белые фотографии из жизни киевлян в первые месяцы полномасштабной войны.

Видео дня

Вспоминая знакомство с Ниной Митрофановной, Циронян не смог сдержать слез. Это произошло во время его интервью ведущему Алексею Суханову.

Фотограф рассказал, что выпросил личный номер Нины Матвиенко у знакомой. Он долго не решался позвонить, потому что боялся побеспокоить артистку. Однако все же сделал это, впоследствии договорившись о встрече.

Впрочем, признается Циронян, сначала певица сказала, что попросит свою дочь Тоню поискать снимки дома. "Говорю нет, этот проект о том, что именно сейчас я делаю фотографии... Я хочу показать это время", – пояснил он.

Нина Митрофановна пригласила фотографа к себе домой. "Я до последнего думал, что это пранк. Что меня кто-то разыгрывает", – откровенно сказал Циронян, добавив – до последнего момента не верил, что звезда к нему выйдет. Когда они увидели друг друга, то "случилась какая-то любовь". "Боже, какой ты красивый!" – сказала артистка, открыв калитку.

Во время теплой встречи Квитка Душа многое рассказывала о своей семье. "Мне было очень больно, когда я узнал. Никто до последнего не знал. Она мне сама говорила: "зачем те врачи?", – вспоминает фотограф. Нина Матвиенко звала нового знакомого на борщ, однако он так и не успел его попробовать.

"Мы планировали после презентации встретиться с ней", – рассказал Циронян. "Но когда я узнал, что ее не стало, я был очень подавлен, – добавил он, растрогавшись. – Она всегда останется в моем сердце, очень улыбчивая, очень красивая, невероятно красивая. И очень искренняя".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Тоня Матвиенко впервые обнародовала фрагмент одного из последних аудиосообщений матери: "Молитесь за Украину! Она стоит этой молитвы..."

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!