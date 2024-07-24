'Боже, какие 50? Выглядит на 30!' Как с 2000 года изменилась Алена Винницкая из группы 'ВИА Гра' и почему известная певица принимает мухоморы

Известная певица и первая солистка "ВИА Гры" Алена Винницкая, по словам интернет-пользователей, не выглядит на свои почти 50 лет. Артистка была звездой женского трио с 2000 по 2003 годы и запомнилась обществу как эксцентричная украинка.

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Она призналась в интервью Славе Демину, что принимает вместо успокаивающих лекарств мухоморы в микродозах, чтобы поддерживать свое морально-эмоциональное состояние, и говорит, что сейчас это якобы трендово. Следует отметить, что мухоморы относятся к классификации ядовитых грибов, поэтому, употребляя их, можно нанести смертельный вред своему организму.

"Я не принимаю никаких [успокаивающих] лекарств, потому что я его принимала в 2014-м году и мне не понравилось. Поэтому я употребляю природный препарат – мухоморы", – сказала Алена Винницкая и заявила, что они якобы лечат все тело и омолаживают.

Она также отметила, что наркотических веществ в грибах нет, а "работают" они странным образом как антидепрессанты. Однако, вероятно, в таком лечении в большинстве случаев действует эффект плацебо.

В комментариях под видео украинцы удивились, что в свои 49 лет Алена Винницкая выглядит как 30-летняя женщина, а то и младше:

"50! Карл, я в шоке. Что в 2001 году, что сейчас она прекрасна. И, мне кажется, ничуть не изменилась. Спасибо за мою юность".

"Она выглядит лучше всех экс-солисток, хотя между ними разница 8+ лет".

"Выглядит не на 50, но и не на 30. Там где свет не студийный [падает] на лицо – видно. Но это не имеет значения, все равно выглядит прекрасно, и это нормально".

"Сколько? 50 лет? Она просто красавица!"

"Вы на 50 лет совсем не выглядите, максимум на 30".

"Боже, какие 50? Выглядит на 30".

"Мне бы дожить до 50 и выглядеть так круто, просто супер".

Звезда была участницей "ВИА Гры" с сентября 2000 по январь 2003 года, после чего начала сольную карьеру. Это творчество было не менее успешным. Так, каждый год певица выпускала новую песню, которая становилась настоящим хитом – "Рассвет", "007", "Куклы", "Конверт", "Давай забудем все" и т.д.

Более 10 лет утомительной работы подкосили артистку. К проблемам в карьере добавился кризис в отношениях с мужем – музыкантом Алексеем Большим. Пара была на грани разрыва, но ей все же удалось наладить отношения.

Уже в 2019 году Винницкая давала интервью, в котором призналась, что лечилась в психбольнице. Причиной стало уменьшение спроса на ее концерты, и необходимость привыкнуть к немедийной жизни.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алена Винницкая призналась, кто из знаменитых россиян ее удивил после начала полномасштабной войны РФ. Она отметила, что сейчас ни с кем из жителей страны-агрессора не общается, но готова поблагодарить известных супругов.

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