'Показали невероятную человечность': Алена Винницкая назвала двух известных россиян, которые очень поразили ее после 24 февраля 2022 года

Известная певица и первая солистка "ВИА Гры" Алена Винницкая призналась, кто из знаменитых россиян ее удивил после начала полномасштабной войны РФ. Она отметила, что сейчас ни с кем из жителей страны-агрессора не общается.

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Она объяснила, что в последний раз говорила со знакомыми с РФ еще в 2022 году. И это была одна из участниц "ВИА Гры". Певица в интервью Славе Демину рассказала, что все еще смотрит российский контент на политическую тематику, а Аллу Пугачеву и Максима Галкина готова даже поблагодарить.

"Если честно, не с кем [не общаюсь]. В 22-м году последнее общение было. Если можно, я не буду называть [имя] просто для безопасности этого человека. Одна из девочек [ВИА Гры]... и это у нас было общение", – сказала она.

На вопрос Демина о терпении "хороших россиян" певица отметила, что поблагодарила бы российского юмориста Максима Галкина, которого на родине считают иноагентом, и его жену, эстрадную певицу Аллу Пугачеву.

"Да. Поблагодарила бы и Алу Борисовну. Эти люди просто показали невероятную человечность", – коротко заявила она.

Однако русскоязычный политический контент Винницкая до сих пор смотрит на третий год полномасштабной войны и не классифицирует спикеров как хороших или плохих. Ее самый важный критерий – чтобы взгляды совпадали с личными.

"Я не знаю, хорошие россияне, хорошие еще кто-то... Я могу сказать. Я не скрываю, что смотрю политических блогеров. Многие из них это россияне, которые живут за границей, конечно, и я не знаю хорошие они или нет". Просто они против всего того, что сейчас происходит в мире и напрямую в Украине", – отметила Винницкая.

В частности, певица отметила, что за 10 лет войны РФ почти каждому украинцу нужна психологическая помощь, ведь морально-эмоциональное состояние людей не очень хорошее.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алена Винницкая поделилась мнением по поводу причины, заставившей ее коллегу-изменницу Ани Лорак быть равнодушной к Украине.

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