'Бомбезное утро?' Россияне злорадствуют над Галкиным и Пугачевой, оказавшимися в эпицентре боевых действий в Израиле с детьми

Россияне в очередной раз продемонстрировали свою кровожадность и цинизм, злорадствуя над артистами Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным, которые оказались в эпицентре вооруженного конфликта между боевиками исламского движения ХАМАС и Израилем. Российские звезды эмигрировали в Тель-Авив с двумя малолетними детьми после начала войны в Украине, а теперь их бывшие фанаты радуются, что им грозит опасность.

Галкин и Пугачева не выходят на связь, поэтому точно непонятно, где они сейчас. РосСМИ, ссылаясь на свои источники, утверждают, что вся семья находится возле Тель-Авива, где объявлена чрезвычайная ситуация (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Под последним постом пародиста в Instagram появились отвратительные комментарии россиян, которые чуть ли не из штанов выпрыгивают, желая семье артистов смерти.

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"Как там в Израиле сегодня? На лыжи уже встал?" "Ну, как утро? Бомбезно?" "Что там по Израилю, братец?" "Интересно, куда теперь будете бежать", "Пойдете воевать за Израиль?" – выдали россияне.

Напомним, что из-за несогласия с политикой Кремля супруги с 10-летними двойняшками Гарри и Лизой переехали в Тель-Авив, откуда не раз публиковали фото.

Одна из ракет ХАМАС 7 октября попала в здание в городе. По состоянию на 13:00 известно, что погибли по меньшей мере 22 человека. Обстрелы со стороны террористов не утихают с утра. Звезды до сих пор не вышли на связь, как и их друг-музыкант Андрей Макаревич, также живущий в Израиле.

Кроме этого, в городе сегодня должен был состояться концерт американского певца Бруно Марса, которого разыскивают поклонники и СМИ. Команда артиста не отвечает журналистам и подписчикам.

Ранее OBOZREVATEL писал, что вооруженные террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля и устроили хаотический обстрел из пулеметов. OBOZREVATEL следит за палестино-израильским конфликтом онлайн.

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