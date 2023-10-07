Бруно Марс, который должен был выступать в Тель-Авиве, не выходит на связь: концерт отменили, фанаты волнуются

Американский певец Бруно Марс на днях приехал в Израиль, чтобы дать несколько концертов в Тель-Авиве, который 7 октября беспощадно обстреливают террористы ХАМАС. Организаторы сообщили, что выступление звезды отменено, но сам он не выходит на связь со СМИ.

На странице артиста нет ни одного комментария о его местонахождении уже сутки, так что фанаты в комментариях выразили свое волнение. Журналисты издания Los Angeles направили запрос команде певца, однако ответа не получили (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Исполнитель планировал дать второй концерт для более 60 000 поклонников в тель-авивском парке Яркон. Билеты были распроданы все до одного. Предыдущее выступление звезды состоялось 4 октября в Тель-Авиве.

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Под постом с фотографией именно с этого концерта начали появляться сочувственные комментарии и пожелания звезде быть осторожными. Об отмене выступления стало известно еще утром, но артист никак не прокомментировал это и не заверил, что находится в безопасности своих почти 32 миллиона подписчиков.

"Нам жаль, что тебе пришлось стать свидетелем этой войны, Бруно, надеюсь, с тобой все в порядке", "Оставайся в безопасном месте", "Бруно Марс сейчас в Израиле, а нас атакуют сотнями ракет со стороны ХАМАСа", – написали в комментариях .

Напомним, 7 октября по территории Израиля были выпущены тысячи ракет. Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 км от сектора Газа. В эту территорию входит Тель-Авив. Некоторые аэропорты страны приостановили работу. Певец, возможно, не смог покинуть Израиль сразу.

Одна из ракет террористов попала в здание в Тель-Авиве. По состоянию на 13:00 7 октября известно, что погибли по меньшей мере 22 человека.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в соцсетях опубликованы ужасающие кадры с убитыми гражданскими. Более того, боевики ХАМАС издеваются над телами погибших людей.

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