'Больше никогда в жизни': Полякова сделала громкое заявление по поводу своих русскоязычных песен

Украинская певица Оля Полякова пообещала, что никогда больше не будет исполнять свой русскоязычный репертуар. Теперь исполнительница будет петь на украинском языке, а старые композиции зазвучат в переводе.

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Об этом она заявила в эфире радио "Львівська Хвиля. Артистка заверила, что и в быту перешла на родной язык (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Песни для нее будут писать те же авторы, которые делали это до полномасштабного вторжения. Следует отметить, что раньше Полякова пела в основном именно на русском языке.

"Очень много людей в Украине недооценивали вес языка. Но когда у нас захотели забрать нашу землю, отменить нашу национальность, наш язык, мы, как никогда, захотели стать украинцами. Я – не исключение. Я не использую больше русский. Более того, я могу заявить совершенно точно, что я больше никогда в жизни не буду петь на русском", – уверенно заявила исполнительница.

Звезда объяснила, что до полномасштабной войны пела на русском языке, ведь "там платили лучшие роялти", но после 24 февраля приоритеты в жизни многих украинских артистов изменились. Это касается и общения в быту.

"Если честно, я и в быту перешла на украинский, и дети перешли. Особенно моя младшая. 24 февраля она перешла и больше не использует русский", – добавила звезда.

Напомним, что Оле Поляковой эти изменения дались сложнее, чем другим звездам, ведь почти все ее треки были написаны на русском языке. Чтобы выйти из ситуации, она их перевела на актуальный лад. К примеру, хит "Шлепки".

Певица также отказалась от своего кокошника, эпатажно сжег его в прямом эфире.

Как писал OBOZREVATEL, столь резкие изменения в сознании звезды произошли после громких скандалов. Полякова и ее подруга-ведущая Маша Ефросинина признались, что в сети их жестко критикуют и даже проклинают из-за выпусков совместного шоу на русском языке. Знаменитости объяснили, что так им легче формулировать мысли и рассказывать истории из личного опыта.

Позиция звезд вызвала осуждение среди обычных украинцев и известных коллег Поляковой и Ефросининой. Так, Александр Педан посоветовал им пойти к психологу, а лидер группы "Без обмежень" Сергей Танчинец предположил, что в таком случае лучше вообще не выходить в эфир.

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