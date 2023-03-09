Полякова перепела ''Шлепки'' на актуальный лад: в каждом доме знают теперь, кто чмошник и мародер

Накануне, 8 марта, украинская певица Оля Полякова дала благотворительный концерт в конгрессно-выставочном центре "Парковый". Звезда отказалась от русскоязычных хитов, поэтому пела переделанные на актуальный лад версии, украиноязычные треки и гимн Украины.

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С флагом в руках она также почтила храбрых воинов, более 12 месяцев защищающих родную землю от врагов. Видео и фото с выступления распространили в сети (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Шлепки" в украиноязычной вариации высмеяли российских оккупантов, которые воруют и уничтожают все на своем пути.

"Коли було ще дуже мирне літо,

Я чула шось про "другу армію світу".

У нас у кожному домі всі знають тепер,

Хто справжній чмошник і тупий мародер.

Хто розбиває вікно і вітрину,

Хто хоче сп*здить навіть пральну машину,

І на розбитім танку везе унітаз,

Земля буде горіти під ногами у вас.

Коли розліталися орки на грядки,

Шльопали шльопки, горіли п’ятки.

Шльоп, шльоп, шльоп.

Від орків залишився один угольок", – говорится в "Шлепках".

Изменения коснулись также треков "Номер один", "Королева ночи", "Лед тронулся" и т.д. Некоторые строчки изменили полностью, высмеяв россиян, а другие оставили почти без изменений.

Например, "Не президент и не банкир, но для меня номер один" Оля Полякова спела, отдав почести военным. На концерте она заменила их на "Наш захисник батько і син, зараз для нас номер один".

Полякова исполнила также песни, написанные во время полномасштабной войны. Среди них: "Коли закінчиться війна", "Тішся", "Танцюю, як останній раз" и т.д.

Лирические композиции сопровождали фотографии защитников и защитниц, которые появлялись на экране. Отдельно она сосредоточила внимание на храбрых женщинах, так или иначе помогающих защищать украинскую землю.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 18-летнюю дочь Оли Поляковой захейтили из-за неоднозначной подписи под фото из Парижа. Подробнее о скандале – читайте по ссылке.

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