Больше нет места в России: Лорак собралась спеть с друзьями-путинистами в турецком ресторане

Украинская певица Ани Лорак, которая переметнулась на сторону страны-террориста, постепенно лишается заработка в России. Теперь ей не рады ни в Украине, ни в РФ. Потому вокалистке приходится искать другие способы заработка и она решила отправиться в турецкую Анталию, чтобы спеть перед отдыхающими.

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Стало известно, что 29 июля 2023 года предательница выступит в так называемом "театре" Cosmos в курортном городе Турции перед жующими людьми. Вместе с ней в "гастрольный" тур отправится ее любимый друг Филипп Киркоров, Jony, Jan Khalib, Валерий Меладзе, Дима Билан (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Цены на билеты варьируются от 5 тысячи лир (9 тысяч гривен) до 91 тысячи лир (146 тысяч гривен). Кто хочет отведать европейские и турецкие лакомства практически на сцене с Лорак должен заплатить последнюю сумму. Любителям Киркорова стоит раскошелиться еще больше и отдать за шоу 114 тысяч лир (183 тысячи гривен).

"Вас ждут лучшие песни и любимые хиты Ани Лорак в сопровождении высокой гастрономии и яркой развлекательной программы", – говорится на сайте заведения.

Дима Билан выйдет на сцену турецкого гастротеатра 10 июня, Валерий Меладзе – 17 июня, Филипп Киркоров – 26 августа, а Jan Khalib – 16 сентября. К слову, недавно украинские активисты сорвали концерты Ольги Бузовой в Израиле. Существует вероятность, что публика не допустит выступления и Ани Лорак.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу сыграл свадьбу с украинской визажисткой под Киевом. Церемония бракосочетания прошла под открытым небом. Избраннице турецкого бизнесмена 26 лет. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.