В Израиле украинцы сорвали концерты путинистки Бузовой, которая ездила к оккупантам на Донбасс и 'удостоилась' похвалы от Соловьева

Российская певица Ольга Бузова, которая активно поддерживает кровавую политику Путина, запланировала турне в Израиле. Однако выступить на святой земле для артистки – задача не из легких. Ведь украинские активисты бойкотируют фанатку кремлевского фюрера и уже сорвали два концерта.

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Об этом передают пропагандистские СМИ со ссылкой на сайт, где можно приобрести билеты. Так, шоу в Хайфе, которое должно было состояться 8 июня, и выступление в Беэр-Шева, 9 июня, отменили. А вот концерт в Тель-Авиве, 7 июня, пока что готовится (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как пишут российские медиа, "выступление Ольги Бузовой отменились из-за давления активистов", выступающих против полномасштабного вторжения РФ. Вероятно, что исполнительнице и вовсе не придется ехать в Израиль, так как последнее шоу находится под большим вопросом.

Стоит напомнить, что Бузова еще с 2017 года находится в базе сайта "Миротворец". Осенью 2022-го она посетила временно оккупированный Донецк, где выступила для российской армии и публично передала "гуманитарную помощь". Как отметила сама путинистка, она приехала по зову сердца. В частности, 37-летняя певица не раз была и в аннексированном Крыму.

Кроме того, в мае 2023 года Ольга отдыхала в Швейцарии. В отеле артистку встретили украинцы с вопросами, спокойно ли она спит, зная, что ее сограждане убивают детей и мирных жителей, а также предложили ей показать фото городов, которые захватчики стерли с лица земли. Бузовой ничего не осталось делать, как трусливо сбежать и спрятаться в своем номере.

Пропагандист Владимир Соловьев "проникся" поступком соотечественницы, отметив, что она поступила достойно. Он прямо с экрана в эфире своего шоу восхитился девушкой, подчеркнув, что "какие-то малолетки" приставали к ней.

Как недавно писал OBOZREVATEL, музыкальный критик Сергей Соседов "прошелся" по Алле Пугачевой, поддерживающей Украину. Россиянин назвал звезду эстрады "старперкой, которой не хватило мудрости". Чтобы узнать все подробности – читайте наш материал.

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