'Больше не plus size?' Эшли Грэм потрясла похудением и вызвала неоднозначную реакцию у поклонников. Фото

Американская 35-летняя модель Эшли Грэм, которая недавно была названа самой сексуальной женщиной года, ошеломила фанатов перевоплощением. Знаменитость появилась на гала-ужине Chopard Art Gala, состоявшемся 23 мая, в рамках 76-го Каннского кинофестиваля. Многие обратили внимание на ее похудевшее тело. Стоит отметить, что новые кадры в социальных сетях вызвали негодование у фолловеров. Люди разочарованы изменениями артистки.

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Снимками Грэм поделилась в Instagram – они вызвали бурное обсуждение. Для мероприятия Эшли надела серебряное платье в пол с ремнем в цвет наряда, который подчеркнул талию модели. Она сделала мокрую укладку волос и дополнила образ макияжем в темных тонах (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, американка разместила еще несколько серий снимков, доказавших, что она лишилась прежних форм. Напомним, 7 января 2022 года она подарила своему супругу мальчиков-близнецов – Малакая и Романа, и, видимо, после родов решила взяться за свое тело.

"Ты больше не plus size?", "Я разочарована", "Ты была вдохновением для стольких женщин и перестала им быть", "Сделала имя на бодипозитиве, но устала быть толстой", "Очень грустно", "Где твои формы?", "Мне надоело видеть комментарии о похудении, но ты и правда стала очень стройной", – читаем мысли пользователей сети под постами Грэм.

Фанаты звезды обвинили ее в употреблении оземпика – препарата, который применяется при лечении сахарного диабета, но используется звездами для экстремально быстрого похудения. Некоторые же уверены, что это просто удачный наряд и ракурс.

Совсем недавно OBOZREVATEL сообщал, что голливудский актер Крис Эванс собирается жениться. 41-летний артист в 2022 году рассекретил роман с 25-летней португальской актрисой. Пара познакомилась в 2021-м, а в конце прошлого года стала вместе жить.

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