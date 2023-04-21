Эшли Грэм назвали самой сексуальной женщиной года: как выглядит 'королева форм'. Фото

Американская 35-летняя модель plus-size Эшли Грэм украсила обложку нового номера мужского издания Maxim и возглавила список самых сексуальных женщин мира 2023 года. Знаменитость обогнала такие известные имена, как Белла Хадид, Марго Робби, Кара Делевинь, Ана де Армас, Доджа Кэт и другие. Она не боится показать свои "честные" снимки без фотошопа и является матерью троих детей.

Видео дня

Как пишет издание Page Six, для глянца Грэм позировала в стильных и откровенных образах. Она выбрала комплект нижнего белья и шелковый халат с перьями в нюдовом оттенке. Эшли дополнила образ макияжем в шоколадным тонах, массивными золотыми украшениями и немного небрежной укладкой (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Издание Maxim назвало модель "королевой форм". В статье про красавицу сказано, что ее тело поменялось с беременностью, но оно осталось таким же привлекательным, несмотря на растяжки, дряблую кожу и другие изъяны. Сама Эшли Грэм не стесняется демонстрировать себя настоящей, таким образом подавая пример представительницам прекрасного пола.

Напомним, звезде удалось стать одной из первых в нише "plus-size моделей", когда это движение только начало развитие. Кроме моделинга, она также выпускает нижнее белье и купальники. При росте 175 сантиметров девушка весит около 95 килограммов.

Селебрити с 2010 года замужем за видеооператором Джастином Эрвином, с которым она познакомилась в церкви. 18 января 2020 года она родила первенца – сына Айзека Менелика Джованни Эрвина. 7 января 2022 года стало известно, что Эшли стала мамой двух мальчиков-близнецов, которых звездная пара назвала Малакай и Роман.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что фанаты певицы Рианны рассекретили пол ее второго ребенка. Поп-диву застали в магазине детских вещей, выбирая розовые комбинезоны. Поклонники предполагают, что исполнительница ждет девочку.