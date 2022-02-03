'Болеет не первый раз': появились подробности о состоянии Ротару после 'Омикрона'

Концертный директор 74-летней украинской певицы Софии Ротару Игорь Курылев рассказал обеспокоенным фанатам звезды о том, как она сейчас себя чувствует. Он сообщил, что коронавирус не слишком навредил здоровью исполнительницы, ведь она болеет "не впервые".

Такой комментарий директор дал изданию BLITZ+. Он также заверил, что поклонники знаменитости могут не волноваться за будущие концерты артистки, ведь они не планируют отменять выступления (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сообщается, что сейчас Ротару чувствует себя гораздо лучше, хотя сама певица не рассказывает о деталях последствий "Омикрона".

"Нормально чувствует себя. Она толком распространяется, но все, как всегда, не первый раз болеет человек, ничего сложного. На концертах это не скажется", – говорится в комментарии.

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Напомним, что накануне Народная артистка СССР встревожила поклонников новостью, о борьбе с осложнениями после пережитого коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда две недели тяжело болела, не спала ночами и боролась за свое здоровье. Фанаты, сын, внучка и звездные коллеги Ротару пожелали ей сил и здоровья.

Коротко о звезде:

София Ротару – 74-летняя советская и украинская эстрадная певица и актриса родом из Черновицкой области. Имеет множество наград и званий. Среди них – лауреат премии Ленинского комсомола (1978), народная артистка СССР (1988), Герой Украины (2002), а в 2021 получила звание Национальной легенды Украины.