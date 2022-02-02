У 74-летней Софии Ротару начались осложнения из-за 'Омикрона'

Украинская певица София Ротару сообщила подписчикам, что переболела коронавирусом. По словам артистки, новый штамм "Омикрон" вызвал осложнения, с которыми она продолжает бороться.

Об этом 74-летняя исполнительница рассказала в своем Instagram. Звезду поддержали украинские и иностранные коллеги, пожелав ей сил и быстрого выздоровления (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Певица написала, что две недели тяжело болела, не спала по ночам и боролась за свое здоровье. Сейчас уже недуг отступил, но оставил после себя неприятные последствия.

Видео дня

"Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон. Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений", – говорится в сообщении.

Ротару поблагодарила врачей, медсестр и семью, которые помогали ей "держать ситуацию под контролем", а также подчеркнула, что ей еще нужны время и силы, чтобы окончательно вернуться к прежнему ритму жизни.

Под постом семья и коллеги артистки пожелали ей быстрого выздоровления и выдержки. В частности, телеведущий Максим Галкин, певец Николай Басков, внучка звезды София Евдокименко и дизайнер Лилия Пустовит выразили свое соболезнование, а сын-продюсер Руслан Евдокименко написал: "Мама, мы вместе".

Коротко о звезде:

София Ротару – 74-летняя советская и украинская эстрадная певица и актриса родом из Черновицкой области. Имеет множество наград и званий. Среди них – Лауреат премии Ленинского комсомола (1978), Народная артистка СССР (1988), Герой Украины (2002), а в 2021 получила звание Национальной легенды Украины.

Ранее OBOZREVATEL писал, что сын Софии Ротару показал их дом в лесу под Киевом. Коттедж расположен в елитном селе Пятихатки.