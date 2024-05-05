'Бог подарил ей голос, но отнял разум'. Костя Гнатенко раскрыл неожиданные факты о предательнице Таисии Повалий

Украинский певец и поэт Костя Гнатенко, знавший артистку Таисию Повалий с тех пор, как она победила на "Славянском базаре" в 1993 году, раскрыл неожиданные факты о предательнице Украины. Для него было неожиданностью, что исполнительница, даже не знавшая русского языка, смогла так легко продать совесть за рубли.

Сейчас Повалий цинично поет на украинском языке в Кремле, строя мосты между враждебными культурами, но в начале своей карьеры она прославляла только родной язык и производила впечатление хорошего человека. Об этом Костя Гнатенко рассказал в интервью Анджелике Рудницкой на YouTube.

Когда артистка одержала свою первую весомую победу, ее начали приглашать на разные мероприятия в роли звезды вечера. На одном из таких праздников Гнатенко представил Повалий как "золотой голос Украины", что закрепилось за ней на долгие годы.

"Я знаю так много добрых поступков Таи Повалий, чисто человеческих. Когда ей звонили, говорили, что у них беда. Таких примеров множество. Как произошла эта страшная метаморфоза, как она из украинки превратилась в манкурта, человека без рода и племени – для меня это будет загадка", – сказал Гнатенко.

Поэт вспомнил забавный случай, свидетельствующий о воспитании певицы в украиноязычной среде. Тогда она, пытаясь разговаривать на телевидении на русском языке, сказала "на лобі", а не "на лбу".

"Тая, родившаяся в украинской деревне на белоцерковщине, мама украиноязычная, вся семья украиноязычная. Тая плохо вообще знала русский язык. Она не сформирована была в русскоязычной среде", – пояснил певец.

Он считает, что Повалий деградировала, поэтому сейчас Гнатенко считает старую подругу "потерянным" человеком. "Бог ей подарил голос, но отнял разум", – резюмировал артист.

Ранее OBOZ.UA писал, что Костя Гнатенко назвал известного человека, который "оплодотворил" Ани Лорак идеей "русского мира" задолго до войны.

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