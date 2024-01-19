Доходило до 40 тысяч евро в месяц: три украинских блогера, которые зарабатывают на Instagram сумасшедшие деньги

Украинский Instagram уже не просто платформа для публикации фото, но и источник заработка, особенно для некоторых отечественных блогеров. Миллионы подписчиков и рекордные просмотры stories позволяют инфлюэнсерам жить на широкую ногу.

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ЖВЛ раскрыли топ украинских звезд известной сети, заработок от рекламы которых доходит до 40 тысяч евро. Среди них оказались трое совершенно разных личностей.

Третье место – Алина Шаманская

Покинув телевидение, блогерша Алина Шаманская с головой ушла в мир Instagram. Заняться страницей в соцсети звезду побудило рождение сына и желание зарабатывать деньги в декрете.

По словам Шаманской, аккаунт которой насчитывает миллион и триста тысяч подписчиков, самая большая сумма заработка от рекламы доходила до 40 тысяч евро (1 640 000 гривен). "Но я не спала ни днем, ни ночью, – заметила блогерша в интервью Еве Коршик. – Тысячу долларов стоила stories, ну и посты где-то примерно 2500. У меня были контракты за 6 тысяч долларов".

Второе место – Юлия Верба

Юная блогерша из Ивано-Франковска Юлия Верба может похвастаться не только роскошной жизнью, но и числом фолловеров – миллион и четыреста тысяч. В stories она обычно показывает новые вещи от дорогих брендов, последнюю модель автомобиля марки Mercedes с ценником в 10 миллионов гривен и три квартиры.

Кроме этого Верба обычно выставляет и рекламу. За три обзора в день девушка получает 60 тысяч гривен, рассказала она в интервью Рамине Эсхакзай. Так что за месяц инфлюэнсер зарабатывает более миллиона гривен. "Я делаю больше всех реклам на украинском рынке. У меня 4 обзора в день. Я с 9 утра до 9 вечера снимаю", – рассказала Юлия Верба.

Первое место – Дарья Квиткова

Золото топа получила Даша Квиткова, у которого сейчас миллион восемьсот тысяч подписчиков. Среди рекламируемых товаров инфлюэнсера – одежда, косметика и собственные курсы. Как ранее рассказывала Квиткова, график публикаций у нее расписан на 2 месяца вперед.

"Сейчас я зарабатываю 30-40 тысяч долларов (около полутора миллионов гривен). Но это не чистый мой заработок, потому что во-первых, у меня очень большая команда: это менеджер, который зарабатывает 15%, пиар-менеджер, видеограф, фотограф, стилист, визажист", – рассказала она в разговоре с Машей Ефросининой.

Интересно, что мнения украинцев относительно блоггеров разделились: кто-то считает, что заработок в Instagram – это норма, другие же придерживаются мнения, что людям просто нечем заняться:

"Благодаря тому, что большинство людей привыкли жить не своей, а чужой жизнью (эффект подглядывания) и не своим, а чужим мнением (все эти рекламы, рекомендации и тд), помогает людям, которых называют "блогеры".

"На счет этого блогера, подписанная очень давно на нее, хорошая девушка, помогает военным. Зачем поливать грязью?"

"Интересно, если бы не Instagram, что бы они делали? Работали бы за 10 к в месяц?"

"Херней страдают эти блогеры, за что только такие деньги платят им".

"Каждый живет как хочет! Наверное, у вас такая скучная и неинтересная жизнь, что успеваете следить и поливать грязью других".

"Я все понимаю, но это не так просто, как кажется, попробуйте сами красиво выглядеть, красиво снять видео, потом смонтировать его, написать пост".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как известная украинская блогерша похвасталась помолвкой за миллион гривен во время войны: кольцо от Cartier и 5000 роз.

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