Блогер Ивангай назвал русский язык инструментом для построения 'здоровых отношений Украины и РФ'

Украинский блогер Иван Рудской, известный как Ивангай, заявил, что Украина и Россия якобы должны "строить здоровые отношения". Русский язык, по его словам, является для этого "прекрасным инструментом".

В ролике, опубликованном на его Youtube-канале в субботу, 3 июля, блогер отметил, что выступает против того, чтобы язык был предлогом для оккупации территорий.

"Мы должны строить здоровые отношения между нашими странами, русский язык – прекрасный инструмент для этого. Кому, как не поколению интернета, это известно? Я категорически против того, что русский язык используется, как предлог для вторжения и оккупации чужих территорий", – сказал блогер.

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Он объяснил, что ведет свой блог на русском языке, потому что ему "так удобнее". При этом он заявил, что поддерживает развитие украиноязычного контента.

Также блогер отметил, что является патриотом Украины.

"Почему я говорю на русском, а не на украинском, являясь патриотом своей страны? Несмотря на то, что я поддерживаю развитие украиноязычного контента, русский язык мне, конечно, удобнее для моей деятельности", – сказал Ивангвай.

Кроме того, Иван выразил надежду, что украинцы и россияне будут братьями и заявил, что его посты о России "вызваны беспокойством о политике власти в стране-агрессоре".

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью российскому журналисту Юрию Дудю Иван Рудской говорил, что уехал из России в 2018 году, потому что его преследовали сотрудники правоохранительных органов.