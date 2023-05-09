Безграничная любовь или лень: звезды, которые до сих пор живут с родителями. Фото

В Голливуде независимость и самостоятельность стали неотъемлемыми атрибутами успеха. Однако есть звезды, что не поддаются этой тенденции: до сих пор живут с родителями, которые за много лет стали главной опорой и поддержкой.

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Кто из взрослых знаменитостей не спешит вылетать из-под крыла мамы и папы? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Дев Патель (33 года)

Британский актер Дев Патель, получив первые солидные гонорары, перевез своих родителей из Индии в Лондон в свой частный дом. Этим жестом он отблагодарил семью за то, что те помогли найти свое призвание. Мама отвела 16-летнего Дева на прослушивание, с которого и началась карьера. Иногда в интервью Патель шутит по поводу проживания с родными: "Мечтаю поскорее уехать. Мама меня до сих пор заставляет застилать кровать".

2. Брэдли Купер (48 лет)

Американский актер и продюсер Брэдли Купер до сих пор живет со своей мамой. Поговаривают, что она виновата в его расставании с супермоделью Ириной Шейк. Сам артист в интервью утверждал, что так поддерживает маму, потерявшую своего мужа, отца Брэдли: "Благодаря отцу мы снова стали очень близкими. Я даже не мог подумать, что это случится таким путем. Она классная. Мы вместе тусуемся, и она умеет подстраиваться под разные ситуации. И если бы было по-другому, мы не смогли бы ужиться под одной крышей".

3. Шарлиз Терон (47 лет)

Американская киноактриса и фотомодель Шарлиз Терон после того, как усыновила двоих детей, перевезла свою маму в собственное имение. Теперь они живут вчетвером. Знаменитость вполне может позволить себе нанять няню или домработницу. Однако приняла такое решение, потому что боится за безопасность мамы, дом которой за несколько лет пытались ограбить около 20 раз.

4. Леонардо Ди Каприо (48 лет)

Американский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо постоянно имеет непродолжительные романы, в перерывах между которыми снова и снова возвращается жить к маме. Кинозвезда объясняет это тем, что в свое время она прислушивалась к его мечтам и часто водила на кастинги. Мало того, чтобы сын имел лучшую жизнь в будущем, женщине приходилось тяжело работать сразу в нескольких компаниях.

5. Джейден Смит (24 года)

Сын актера и певца Уилла Смита, актер, рэпер и танцовщик Джейден Смит в одном из своих интервью признался, что не собирается покидать дом своих родителей. Ему это нравится, потому что "можно делать все, что заблагорассудится, и при этом не тратить средства на продукты и дорогую аренду жилья". Знаменитость даже как-то пошутил, что не планирует переезжать от родных в ближайшие 20-30 лет.

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