Как выглядят и чем занимаются дочери Курта Кобейна, Ленни Кравица и других культовых рок-звезд. Фото

Рок-музыканты привыкли жить в свое удовольствие: шокируют публику проделками, заводят многочисленные романы и злоупотребляют запрещенными препаратами. Все это, по их словам, необходимо для творческого вдохновения.

Видео дня

Они постоянно путешествуют по миру и проводят не один десяток часов на студиях звукозаписи. Когда эти звезды находят время на воспитание детей? И находят ли его вообще? Рассказываем в материале OBOZREVATEL, как сложились судьбы дочерей легендарных рок-исполнителей.

Ив Хьюстон (31 год)

Ирландская актриса Ив Хьюстон, известная исполнением роли Люси Элкинс в сериале "Больница Никербокер" – дочь лидера группы U2, рок-музыканта Боно. Любовь к кинематографу пробудилась в девочке, когда та увидела фильм Стивена Спилберга "Инопланетянин" (1982). А в 18 лет она, вопреки просьбам родителей не связываться с шоу-бизнесом, переехала в Нью-Йорк, чтобы освоить актерское мастерство. "Они часто повторяли, что люди будут оценивать не мой талант в актерской игре, а только внешность", – сказала Ив в одном из своих интервью. Сейчас дочь рок-музыканта смогла добиться успеха в любимом деле. Например, снялась в приключенческом боевике "Робин Гуд: начало" (2018) и в ленте "Тесла" (2020).

Зои Кравиц (34 года)

Американская актриса, певица и модель Зои Кравиц – дочь американского рок-музыканта, певца, композитора и актера Ленни Кравица, автора хита "American Woman". Интересно то, что дедушка со стороны отца Ленни был выходцем из обычной украинской семьи, переехавшей в Нью-Йорк, а прадед знаменитости был коренным киевлянином.

Вернемся к Зое. Она практически все детство провела в доме музыканта. И даже вместе с ним набила на руку одинаковые татуировки – надпись "Наконец-то свобода". В старших классах школы, в 16 лет, девушка основала собственную музыкальную группу, которая позднее выпустила альбом с собственными песнями и коллабами с певицей Майли Сайрус и рэпером A$AP Rocky. Не меньшего успеха Зои добилась в моделинге: снималась для обложек ELLE, Teen Vogue и Vanity Fair. Фильмография 34-летней Кравиц младшей насчитывает более 60 картин, среди которых "Фантастические твари" (2 части) и "Безумный Макс: дорога ярости" (2015).

Фрэнсис Бин Кобейн (30 лет)

Американская фотомодель, певица, художница и журналистка Фрэнсис Бин Кобейн – дочь Курта Кобейна, легендарного музыканта и композитора, фронтмена группы Nirvana. Девушка потеряла своего отца довольно рано, в 2 года. По одной из версий следствия, Курт ввел себе дозу героина, несовместимую с жизнью, и выстрелил себе в голову из ружья.

Фрэнсис некоторое время делала первые шаги в музыке и журналистике. В этот период совсем не ладила со своей матерью Кортни Лав, которая много лет была наркозависимой и неоднократно избивала дочь. Только в последние годы они стали больше времени проводить вместе: занялись арт-проектами по живописи, которые выставляют на продажу. В работах Кобейн младшей преобладают темные оттенки, а в качестве персонажей она изображает монстров и полуобнаженных людей. Похоже, звезда так и не смогла проработать психические травмы от ранней потери отца.

Александрия Захара Джонс (22 года)

Александрия – дочь супермодели Иман и британского рок-музыканта, певца, продюсера, художника и актера Дэвида Боуи. Ее отец, пожалуй, один из самых ответственных среди других рок-исполнителей. Когда дочери было 4 года, Дэвид пережил сердечный приступ. Это изменило его жизнь навсегда. Мужчина испугался, что ребенок мог остаться без него, поэтому резко отказался от вредных привычек, бесполезной пищи, и начал заниматься спортом. "Я привел Александрию в этот мир, поэтому хочу нести ответственность за ее судьбу", – сказал тогда Дэвид. Знаменитость много времени посвящал воспитанию девочки. Так продолжалось до 2016 года. Он ушел из жизни через рак печени (за это время перенес шесть инфарктов).

Александрия была очень привязана к отцу, так что тяжело переживала потерю. В 2018 году она набила на плече татуировку – надпись "Daddy" и годы его жизни (1947-2016). Девочка вполне могла бы стать не менее популярной, чем родители. Но мама не разрешает: делает все возможное, чтобы та жила приватной жизнью, пока есть возможность, потому что однажды она станет публичной. В настоящее время дочь Боуи изучает музыку и изобразительное искусство, но еще не определилась, кем быть в будущем.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 звездных дочерях, выросших копиями своих мам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!