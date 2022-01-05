Брэдли Куперу – 47: как он 'вляпался' в любовный треугольник и изменял ли Ирине Шейк с Леди Гагой

В среду, 5 января, американский актер, продюсер и певец Брэдли Купер празднует свое 47-летие. В 2019 году он развелся с супермоделью Ириной Шейк. Пара была вместе более 4 лет, но так и не узаконила отношения. Девушка неоднократно говорила в СМИ о том, что у нее не получалось ладить с мамой Брэдли.

В массмедиа при этом ходили слухи о том, что разлучницей стала партнерша Купера по фильму "Звезда родилась" – Леди Гага. В честь праздника именинника OBOZREVATEL узнал, что стало реальной причиной его разрыва отношений с Шейк.

Гармоничные отношения, закончившиеся расставанием

Весной 2015 года стало известно, что Брэдли Купер встречается с Ириной Шейк. У них симпатия довольно быстро переросла в роман. Со временем супермодель переехала жить в пентхаус к своему избраннику.

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Казалось, в этой паре царила полная гармония и взаимопонимание. В 2017 году у них родилась дочь Лея. Тогда модель ждала предложения руки и сердца, на что мужчина так и не решался. Была еще одна причина, которая помешала счастью влюбленных – постоянное вмешательство Глории Кампано, мамы актера. Она жила вместе с ними и постоянно указывала Ирине, как нужно воспитывать ребенка и какими должны быть отношения в паре.

Незадолго до расставания между Ириной и Брэдли разразился скандал. Супермодель заставила выбирать, с кем он хочет жить: с ней или с матерью. Мужчине не понравилась такая претензия, что дало в отношениях трещину.

Слухи о романе Купера с Леди Гагой

В 2018 году Брэдли решил стать режиссером и снять дебютную кинокартину "Звезда родилась". Там актер сыграл кантри-певца Джексона Мэйна, а роль любимой экранного персонажа и вокалистки досталась певице Леди Гаге. Они так убедительно показали чувство влюбленности, что их поклонники начали подозревать в романе вне камер.

Подогрел слухи сам артист. В одном из интервью он теплыми словами охарактеризовал свою коллегу по кино: "Она невероятно харизматична и красивая. Когда мы начали работать вместе, я понял: нет предела тому, на что она способна, и нет предела ее самоотверженности".

Позже, на вручении премии "Оскар", Леди Гага и Купер смотрели друг на друга нежным взглядом. Это стало очередной "порцией" для распространения слухов об их тайных отношениях. Поклонники были убеждены в том, что такие чувства нереально сыграть. И это несмотря на то, что мужчина шагал по красной дорожке вместе с Ириной Шейк и своей мамой.

Изменения в личной жизни Леди Гаги спровоцировали появление новых слухов

Во время интервью для разных СМИ Леди Гага неоднократно отмечала, что с Брэдли у нее только деловые отношения. Позже звезда сообщила об отмене помолвки с Кристианом Карино, с которой встречалась два года. Причиной распада пары стала чрезмерная ревность любимого Гаги.

Вслед за этой новостью, в 2019 году, Ирина Шейк собрала вещи и вместе с дочерью уехала из особняка Купера. Модель и актер не желали комментировать причину расставания. Так что фанаты Брэдли начали подозревать его в измене.

Позже в интернет-изданиях журналисты начали распространять информацию от анонимного "друга Купера". Он утверждал, что Леди Гага и актер действительно вместе, и звезда даже переехала жить к своему возлюбленному. Аноним добавил, что певица заказала в поместье новую мебель и освободила место для своих платьев. С этого момента поклонники супермодели начали "атаковать" так называемую разлучницу: ее обвиняли в распаде семьи и постоянно хейтили. Жертва ситуации продолжала утверждать, что ее с Купером чувство – не больше, чем отличная актерская игра.

Со временем иностранные масс-медиа опровергли слухи о переезде Гаги в дом Купера. Тогда же Ирина Шейк подала документы об опекунстве, где указала настоящую причину разрыва с любимым: она устала от вмешательств в личную жизнь со стороны мамы Брэдли. Бывшие решили разделять время, проведенное с дочерью, чтобы каждый родитель принимал участие в ее воспитании.

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