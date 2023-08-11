'Без операции не обойтись': Мирошниченко рассказали, что их усыновленный 'сложный' сын нуждается в помощи

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна, недавно усыновившие мальчика Марселя, рассказали о его проблемах со здоровьем. По словам семьи, сыну нужна операция.

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Мирошниченко уверены, что со временем Марселя не будут называть "сложным ребенком". Об этом Инна Мирошниченко рассказала в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам матери, она консультируется с педиатром-аллергологом и экспертом по детскому питанию. Также семья в связи с другими специалистами, о которых не рассказывает публично.

"За кулисами остаются и другие специалисты и наша с ними работа. Я верю в то, что любовь и минимальное вмешательство, доверие и время сделают из "сложного ребенка" абсолютно здорового мальчика. Я молюсь о его здоровье каждый день. Без операции не обойтись. Но ко всему надо относиться с умом", – написала Инна Мирошниченко.

Она также пожаловалась, что некоторые врачи не учитывают особенности Марселя, а именно то, что он много времени провел в детдоме.

Ранее шоумен также рассказывал, что Марсель родился преждевременно и весил лишь 1 кг 400 г, что критически мало. Из-за этого от ребенка отказались еще в роддоме. Также ведущий поделился, как мальчика встретили его теперь уже брат и сестра.

Как писал OBOZREVATEL, Тимур Мирошниченко раскрыл три "темных схем", как в Украине зарабатывают на детях. По его словам, государство не заинтересовано в усыновлении.

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