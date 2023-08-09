50 тысяч евро 'кому-то': Мирошниченко рассказал три схемы, как в Украине зарабатывают на детях

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна недавно стали родителями в третий раз – они усыновили мальчика из Житомирского детдома. Столкнувшись с вопросом усыновления, супруги узнали о трех схемах, как в Украине зарабатывают на детях и сколько это стоит.

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Возмутительной информацией Мирошниченко поделился с телеведущей Марией Ефросининой на YouTube. Артист объяснил, что на малышах, которые по разным причинам оказались в детдомах и других подобных учреждениях, зарабатывают сумасшедшие деньги (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Государство не заинтересовано в усыновлении детей. По обороту бабла эта сфера не уступает наркоторговле, торговле оружием, проституции. На детях зарабатывают колоссальное бабло. Встать в очередь за здоровым новорожденным ребенком – 50 тысяч евро",– рассказал ведущий.

На вопрос, кому вынуждены платить родители, артист ответил: "Кому-то". Однако Мирошниченко добавил, что им сумму не озвучивали, ведь волновались, что медийные супруги поднимут шум вокруг этой темы. О цене за место в очереди сотни людей рассказали жене звезды.

"Они не могут об этом публично говорить, потому что они уже соучастники этого процесса. Доказать же это невозможно. Схема отработана на всех уровнях. Но это не больше всего. Больше всего зарабатывают на детях, которые остаются в детдомах, интернатах, домах семейного типа", – объяснил гость Марии Ефросининой.

Ведущий назвал три основных схемы, как недобросовестные люди манипулируют детьми, чтобы получить деньги от государства. "Жизнь одного ребенка в каком-то заведении государству обходится очень дорого, а на самом деле он банан в жизни не видел. На одного ребенка идут колоссальные деньги, а в результате ребенок яблоки по праздникам ест. До ребенка доходят копейки", – сказал артист.

Другая тема, на которой спекулируют в детдомах – это здоровье малышей. По словам звезды, государство выделяет отдельные деньги на здоровье детей, а значит, им специально "приписывают" заболевание, которое может отпугнуть потенциальных родителей и забрать у воспитанников возможность попасть в семью.

"Третья схема – дома семейного типа. 100 детей могут жить в этом доме, а его не существует. Только если едет проверка, детей собирают и показывают. Фантомные дома", – поделился Мирошниченко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мирошниченко рассказывал, что Марсель – усыновленный сын пары – родился преждевременно и весил лишь 1 кг 400 г, что критически мало. Из-за этого от ребенка отказались еще в роддоме.

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