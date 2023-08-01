Четыре месяца после рождения его спасали врачи: Мирошниченко впервые рассказал об усыновленном мальчике и раскрыл его имя

На днях известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его супруга Инна стали родителями в третий раз – они усыновили мальчика из Житомирского детдома. Шоумен впервые рассказал, что малыша зовут Марсель. Он родился преждевременно и весил всего 1 кг 400 г, что является критически мало. Из-за этого от ребенка отказались еще в роддоме.

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Сразу после рождения мальчику пришлось делать опасную операцию, а за ней последовало еще 4 месяца лечения. Подробнее о приемном сыне Мирошниченко рассказал в интервью Viva.

"От него отказались в роддоме. На следующий день провели операцию, потому что некоторые органы были неразвиты настолько, что это было несовместимо с жизнью. После этого его перевели в интенсивную терапию на 4 месяца. Только ближе к 5-му месяцу он вышел на показатели, с которыми должен был родиться. Когда врачи его стабилизировали, перевели в детский дом, где он и жил, пока не встретил нас. В этот период его биологические родители ни разу не появлялись", – поделился ведущий.

По словам знаменитости, мальчика не могли усыновить, пока ему не исполнилось полтора года. Только после этого возраста он получил статус усыновления.

"Это большой вопрос к системе. То есть полтора года не лишали родительских прав людей, которые от него сразу при рождении отказались. Они ни разу не поинтересовались, как их ребенок. Может, они ждали, что эти люди исправятся? Нет, этого не случилось", – рассказал Мирошниченко.

Тимур и Инна также воспитывают четырехлетнюю Мию и трехлетнего Марка. Еще в марте 2022 года, когда пара решилась на усыновление, они начали подготавливать старшеньких к вероятному пополнению. Звездные родители рассказывали им, что есть множество деток, которые растут без мам, пап, бабушек и дедушек в специальных заведениях. Уже тогда Мия и Марк прониклись этими историями, а девочка даже предложила отдать сироткам свою пижаму, что растрогало ее отца до слез.

Мия и Марк очень хотели еще одного братика или сестричку, так что новость о появлении в их семье приемного малыша воспринялась исключительно позитивно.

"Недавно Инна убаюкивала Маркусю и Марсика, а я Мию. Лежим, а она мне говорит: "Папа, если постель Марселя поставить там у окна, у меня все равно будет много места в комнате. А то так получается, что Марк спит с Марселем, ты – с мамой, а я одна". У Марка иногда проявляется некая ревность, потому что он привык быть единственным мальчиком, а тут появился Марсель, и внимание родителей пришлось делить. Как-то немного капризничал: "А почему Марселю можно брызгаться в ванне, а мне – нет?". Но мы с пониманием относимся к адаптации, потому что как ни крути, это для всех стресс и новые условия. Марк уже привык и понял, что ему ничего не угрожает. А Мия – прирожденная старшая сестра: вокруг Марсика вьется, во всем помогает, кормит его, обнимает и целует. Если в первые дни он еще сопротивлялся, то сейчас понял, что это тот, кто его очень любит", – рассказал ведущий.

Напомним, до официального усыновления супруги регулярно ездили в Житомирский детдом, где знакомились с будущим сыном. Инна Мирошниченко рассказывала, что у мальчика есть особенность – он совсем крошечный. Настолько, что даже одежда для девятимесячных на нем велика. Подробнее – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Тимур Мирошниченко попал в неприятную ситуацию на польско-украинской границе. Шоумен с супругой возвращались домой после Евровидения-2023, а также мероприятия в Каннах, как вдруг оказалось, что у них просроченная грин-карта. Пришлось заплатить очень большой штраф.

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