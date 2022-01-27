Беременная тройней женщина стала звездой сети из-за необычного живота. Фото

Катерина Малай
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Беременная тройней женщина стала звездой сети из-за необычного живота. Фото

Мама трех новорожденных деток из Дании по имени Мишель Мейер-Морси прославилась в сети из-за живота необычной формы. Дело в том, что во время беременности ее дети разместились так, что кожа вытянулась вперед.

Снимками многодетная мать поделилась в своем Instagram. Отметим, что теперь Мишель и ее муж воспитывают 5 детей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Еще во время первых месяцев вынашивания тройни подписчики данки заметили, что форма ее живота медленно принимает миндалевидную форму.

Подписчики датчанки заметили, что ее живот медленно принимает миндалевидную форму.
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Датчанка прославилась в сети из-за беременного живота

Мейер-Морси активно ведет социальные сети, поэтому фоловеры звезды, количество которых достигло уже 270 тысяч, могли наблюдать за ее беременностью от зачатия до тридцать пятой недели, на которой ей и сделали кесарево сечение.

Мейер-Морси активно ведет социальные сети
Фоловеры следили за беременностью женщины

За день до родов молодая мама выложила последнее фото с большим животом и поделилась, что волнуется перед встречей с малышами. Пост набрал более 50 тысяч лайков и сотни комментариев.

Подписчики пожелали ей легких родов

Подписчики пожелали ей легких родов и еще раз прокомментировали необычный силуэт. "Удивительно, как некоторые дети растут вперед", "Женщины невероятные. Но здоровье вашей спине", "Вы мой герой", – написали они.

За день до родов молодая мама выложила последнее фото с большим животом

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