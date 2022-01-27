Беременная тройней женщина стала звездой сети из-за необычного живота. Фото

Мама трех новорожденных деток из Дании по имени Мишель Мейер-Морси прославилась в сети из-за живота необычной формы. Дело в том, что во время беременности ее дети разместились так, что кожа вытянулась вперед.

Снимками многодетная мать поделилась в своем Instagram. Отметим, что теперь Мишель и ее муж воспитывают 5 детей (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Еще во время первых месяцев вынашивания тройни подписчики данки заметили, что форма ее живота медленно принимает миндалевидную форму.

Видео дня

Мейер-Морси активно ведет социальные сети, поэтому фоловеры звезды, количество которых достигло уже 270 тысяч, могли наблюдать за ее беременностью от зачатия до тридцать пятой недели, на которой ей и сделали кесарево сечение.

За день до родов молодая мама выложила последнее фото с большим животом и поделилась, что волнуется перед встречей с малышами. Пост набрал более 50 тысяч лайков и сотни комментариев.

Подписчики пожелали ей легких родов и еще раз прокомментировали необычный силуэт. "Удивительно, как некоторые дети растут вперед", "Женщины невероятные. Но здоровье вашей спине", "Вы мой герой", – написали они.

Ранее OBOZREVATEL писал о 18-летней визажистке без рук, ставшей звездой в сети. Мировые бренды присылают ей косметику перед запуском продаж.