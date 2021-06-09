Беременная Осадчая покрасовалась на отдыхе в платье за 2 тысячи гривен. Фото

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный наряд из совместной коллекции с дизайнером Андре Таном. Так, белоснежное платье с поясом стоит 2 тысячи гривен.

Соответствующее фото ведущая опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили образ знаменитости и засыпали ее комплиментами.

Осадчая вышла на публику в укороченном черном платье в горох. Наряд фиксируется запахом с удлиненным тканевым шнурком. Также образ дополняет короткий рукав и V-образное декольте.

Свой лук знаменитость завершила стильными солнцезащитными очками, шляпой и украшениями.

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Пользователям сети понравился нежный аутфит Осадчей, и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Екатерина-прекрасная. А платье просто браво! Нежно, женственно и красиво, как и вы сама", "Красавица", "Платье волшебное", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Екатерина Осадчая – украинская журналистка и телеведущая, модель. Ведущая программы "Світське життя" на телеканале "1+1". В школьные годы работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала стильный наряд из совместной коллекции с дизайнером Андре Таном. Так, белоснежное платье стоит 4 тысячи гривен.