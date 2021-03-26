Беларусь отстранили от участия в "Евровидении-2021"

Беларусь отстранили от участия в международном конкурсе "Евровидение-2021". Новая песня группы "Галасы ЗМеста" не соответствует правилам конкурса.

Об этом сообщили на официальном сайте конкурса со ссылкой на Европейский вещательный союз. Напомним, что первую композицию не допустили до участия из-за политического подтекста, после чего группа направила еще две, однако и их не одобрили.

"Мы пришли к выводу, что новая заявка тоже нарушила правила конкурса, которые предусматривают, что конкурс не должен использоваться в качестве инструмента или подрывать свою репутацию", – говорится в заявлении.

Группа "Галасы ЗМеста" strana.ua

Также отмечается, что поскольку Белтелерадиокомпания не смогла подать заявку в течение продленного срока, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни "Евровидение". Изменения нужно было внести до 15 марта.

Коротко о группе "Галасы ЗМеста":

"Галасы ЗМеста" – это проект КВНщиков. Фронтмен группы Дмитрий Бутаков по образованию военный переводчик. В студенчестве выступал за команду КВН "Эскадрон гусар". Новый проект Дмитрия "Галасы ЗМеста" появился осенью 2020 года как ответ на августовские события.

Ансамбль исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси.

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