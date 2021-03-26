Білорусь усунули від участі в "Євробаченні-2021"

Білорусь усунули від участі в міжнародному конкурсі "Євробачення-2021". Нова пісня гурту "Галасы ЗМеста" не відповідає правилам конкурсу.

Про це повідомили на офіційному сайті конкурсу з посиланням на Європейську мовну спілку. Нагадаємо, що першу композицію не допустили до участі через політичний підтекст, після чого гурт надіслав ще дві, проте і їх не схвалили.

"Ми дійшли висновку, що нова заявка теж порушила правила конкурсу, які передбачають, що конкурс не повинен використовуватися як інструмент або підривати свою репутацію", – йдеться в заяві.

Гурт "Галасы ЗМеста" strana.ua

Також наголошується, що оскільки Белтелерадіокомппанія не змогла подати заявку протягом продовженого терміну, Білорусь не братиме участі в 65-му конкурсі пісні "Євробачення". Зміни потрібно було внести до 15 березня.

Коротко про гурт "Галасы ЗМеста":

"Галасы ЗМеста" – це проєкт гравців КВН. Фронтмен гурту Дмитро Бутаков за освітою військовий перекладач. У студентські роки виступав за команду КВН "Ескадрон гусар". Новий проєкт Дмитра "Галаси ЗМеста" з'явився восени 2020 року як відповідь на серпневі події.

Ансамбль виконує пісні про протести, дворові чати, про Павла Латушка, Світлану Тихановську, Марію Колесникову і політичну ситуацію в Білорусі.

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